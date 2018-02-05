Инфаркт миокарда: как спастись от смерти

Инфаркт миокарда является самым опасным для жизни заболеванием сердечно-сосудистой системы, которое отличает скоротечность и высокая смертность. Например, в такой развитой стране мира, как США, каждые 29 секунд кто-то умирает от инфаркта. В целом по стране в год диагностируется более 1 миллиона инфаркта, из которых умирает от 200 до 300 тысяч человек.

В Украине диагностируется до 40 тысяч случаев инфаркта миокарда в год, из которых погибает 30-40%. Такая статистика говорит о том, что в нашей стране, вероятнее всего, диагностируются далеко не все случаи инфаркта, а те, у кого диагноз установлен, не всегда получают адекватное лечение.

О том, какие существуют методы диагностики инфаркта миокарда и какие методы лечения рекомендуются кардиологами при его лечении, рассказывает сегодняшняя редакционная статья "Обозреватель. МедОбоз".

Инфаркт миокарда: что собой представляет и как диагностируется

Инфарктом миокарда называют такое поражение мышцы сердца, которое является следствием кислородного голодания из-за резкого ухудшения или даже прекращения снабжения ее кровью вследствие закупоривания одной из сердечных артерий оторвавшейся вследствие развития атеросклероза бляшкой. Часть мышцы, которая была поражена вследствие нехватки кислорода, некротизируется (отмирает).

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Для того, чтобы поставить точный диагноз при подозрении на инфаркт миокарда, важное значение приобретает:

- анамнез (то, как протекает болезнь, предшествующая болезни жизнь пациента);

- результаты лабораторных исследований;

- результаты исследований при помощи медицинского оборудования.

Анамнез выясняется или при опросе самого больного, или, если он находится в бессознательном состоянии – у его близких и родственников.

Прежде всего необходимо выяснить:

- наблюдались ли ранее болевые приступы за грудиной (боль, которая не прекращается дольше чем 20 минут – один из наиболее ярких признаков инфаркта);

- какие факторы риска имеются у больного (табакокурение, длительные стрессы, болезни хронического характера);

- имеется ли лишний вес;

- повышенное давление.

Методы лабораторной диагностики инфаркта

При помощи лабораторных диагностических методов можно выяснить:

- клинические показатели состава крови могут выявить, в частности, имеется ли лейкоцитоз (превышение количества лейкоцитов в крови) и повышено ли СОЭ;

- биохимические показатели состава крови (могут показать высокую активность некоторых ферментов, повышение креатинкидазы, миоглобина, что характерно для поврежденного миокарда, а также изменений уровня электролитов и железа).

Методы исследования при помощи медицинского диагностического оборудования

- проведение электрокардиограммы может выявить уровень зубца Т (отрицательный укажет на патологию), патологический комплекс QRS, выявить локализацию очага поражения, нарушение способности к сокращению левого желудочка, проч.;

- проведение ЭхоКГ может выявить локальную патологию сократительной способности пораженного желудочка;

- проведение коронарной ангиографии поможет выявить состояние сосуда, который питает миокард (сужение, перекрытие), а также может быть использовано для установки стента-расширителя или введения лекарственного средства.

Методы лечения инфаркта миокарда

Инфаркт миокарда сопровождается:

- острой болью в груди, в левой ее части, с отдачей в левую конечность - руку, ногу, которая длится в течение 20 минут, в течение которых и происходит омертвение ткани миокарда;

- может сопровождаться одышкой;

- слабостью, головокружением, липким потом;

- страхом, паническими атаками;

- нарушениями ритмов сердца;

- падением давления;

- тошнотой, рвотой;

- кашлем, бледностью кожи лица;

- нарушениями речи.

Первая неотложная помощь при инфаркте миокарда

В первую очередь, если существуют обоснованные подозрения о том, что у человека, возможно, развивается инфаркт, необходимо произвести неотложную помощь.

К основным мерам, которые можно и нужно произвести, как только появилось подозрение, что у человека может приближаться инфаркт, прямо во время приступа боли за грудиной, нужно:

- вызвать неотложную помощь, обязательно указав пол и возраст больного;

- обеспечить больному полный покой;

- помочь ему принять сидячее положение, ноги желательно опустить вниз;

- дать нитроглицерин, который нужно положить под язык;

- по приезду скорой транспортировать в реанимацию кардиологического отделения, причем желательно, чтобы транспортировка производилась с помощью специализированного транспорта.

Специализированная помощь при инфаркте миокарда

После того, как пациента с подозрением на инфаркт миокарда доставляют в специализированное медицинское учреждение, ему оказывают следующую помощь:

- купируют болевой синдром с помощью наркотических анальгетиков и нейролептиков;

- в течение первого часа с начала длительного болевого приступа, с которого начинается инфаркт, вводят специальные лекарственные препараты для того, чтобы растворить тромб, попавший в коронарный сосуд (Кабикеназа, Стрептаза);

- вводят антиаритмические лекарственные средства;

- вводят препараты, которые улучшают обмен веществ в мышцах сердца;

- снижают объем циркулирующей крови, чтобы снизить нагрузку на сердце;

- лечение производят и с помощью хирургических методов – баллонной ангиопластики коронарных сосудов, стентирования и аортокоронарного шунтирования, которое обеспечивает обходной кровоток, благодаря наложению шунта на перекрытый сосуд;

- применяют антикоагулянты для того, чтобы снизить свертываемость крови и предотвратить дальнейшее образование тромбов.

Каков прогноз для перенесших инфаркт миокарда

Прогноз выживаемости и возвращения к обычному образу жизни зависит от того, какой масштаб приняла болезнь, насколько обширная площадь миокарда был повреждена. Также имеет значение:

- сколько лет пациенту;

- какие еще заболевания имеются у пациента;

- насколько своевременно было оказано адекватное его состоянию лечение;

- имеются ли осложнения, и если да – то какие именно;

- имеются ли остаточные явления;

- возникла ли инвалидность как следствие инфаркта миокарда.

После того, как острый период болезни минул, пациент проходит реабилитационные процедуры. Также необходимо:

- медицинское наблюдение;

- медленное повышение физических нагрузок;

- профилактическое применение препаратов антиангинальных лекарственных средств, которые борются с образованием новых тромбов.

В качестве профилактических мер рекомендованы:

- отказ от привычек, которые могут принести вред здоровью (никотин, алкоголь);

- снижение веса до нормального;

- рациональный режим питания, а также трудовой деятельности и активного отдыха;

- при появлении болей за грудиной (стенокардии) применение своевременного лечения.

Как сообщал МедОбоз, кардиологи рассказали обо всех стадиях развития инфаркта миокарда.