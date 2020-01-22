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/ Кардиология

Грязный воздух может довести до инфаркта: ученые нашли связь

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Одной из главных причин внезапного сердечного приступа является воздействие ультрамелких частиц, основным источником которых являются автомобильные выхлопы.

К такому выводу пришли ученые Йельского университета. Они проанализировали данные о нефатальных случаях инфаркта миокарда в Аугсбурге (Германия) среди 5 898 пациентов, пишет MedicalXpress.

Для получения результата время сердечных приступов сопоставлялось со значениями загрязненности воздуха.

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Инфаркт

Инфаркт

Иллюстрация

Оказалось, что в первые несколько часов воздействия на организм частицы способны вызвать сбои в работе сердца. Из-за своего небольшого размера они легко проникают в кровь и в клетки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве врач одной из частных клиник из-за неправильного анализа крови, сделанного известной медицинской лабораторией "Дила", поставил пациенту ошибочный диагноз "инфаркт".

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
США
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