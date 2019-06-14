Фармкомпания TEVA признала: её лекарство вызывает рак

Применение препарата Лозартан-Тева, предназначенного для лечения артериальной гипертензии, может вызывать рак у пациентов с высоким кровяным давлением.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) приняло решение изъять из внутреннего медицинского оборота медикамент от Teva Pharmaceuticals – израильская компания, лидирующая на фармрынке. Об этом сообщает научно-популярный интернет-журнал FainaIdea со ссылкой на данные от FDA.

Исследования, нацеленные на поиск взаимосвязи между кровяным давлением и онкологическими заболеваниями, выявили, что это лекарство может выступать в роли триггера, то есть быть провоцирующим фактором.

Из-за наличия в лозартане большого количества примеси вещества NMBA комиссия FDA постановила ускорить его снятие из оборота и запретила продавать на территории США.

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NMBA – N-нитрозо-N-метил-4-аминомасляная кислота, которая является известным канцерогеном для животных и классифицируется, как потенциальный канцероген для человека – может вызывать рак.

Ранее MedOboz сообщал, что швейцарская компания Weleda по производству косметики и фармацевтической продукции, продавала запрещенный препарат, который предназначался для лечения рака.

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