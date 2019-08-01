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/ Кардиология

Факторы риска диабета 2 типа и болезней сердца

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Ученые разработали пять простых маркеров для выявления взрослых с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний или диабета 2 типа. Эти показатели включают в себя размер талии, артериальное давление, холестерин ЛПВП, триглицериды и гликозилированный гемоглобин.

Новое руководство по клинической практике было опубликовано в научном издании Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, передает WebMD.

Специалисты считают, что врачи делали недостаточно, измеряя окружность талии, однако это помогает в раннем выявлении пациентов с метаболическим риском. Они подчеркивают важность изменений в образе жизни, рационе питания и поведении в качестве первой линии лечения. Если цель не достигнута с помощью изменений в образе жизни, тогда целесообразно использовать медикаментозное лечение.

Руководство предназначено для врачей первой медицинской помощи, а также эндокринологов и кардиологов.

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Факторы риска диабета 2 типа и болезней сердца

Иллюстрация

На какие изменения маркеров необходимо обратить внимание:

  • повышенное кровяное давление – ≥130 мм рт.ст. систолическое и/или ≥80 мм рт.ст. диастолическое;

  • увеличенная окружность талии – ≥102 см для мужчин и ≥88 см для женщин;

  • повышенный уровень триглицеридов – ≥150 мг/дл (≥1,7 ммоль/л);

  • низкий уровень холестерина ЛПВП – <40 мг/дл у мужчин и <50 мг/дл у женщин;

  • повышенная гликемия – гликозилированный гемоглобин ≥5,7% до 6,4% или уровень глюкозы натощак ≥100 мг/дл (≥5,6 ммоль/л).

Факторы риска диабета 2 типа и болезней сердца

Иллюстрация

Пациенты с тремя или более факторами риска должны проходить регулярный скрининг, а пациенты с одним или двумя факторами риска – каждые 3 года. Особам в возрасте от 40 до 75 лет, у которых сидячая работа, рекомендуется проверять все пять маркеров при посещении врача.

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Факторы риска диабета 2 типа и болезней сердца

Иллюстрация

Клиницистам следует также проводить скрининг холестерина, курения и сердечно-сосудистых заболеваний в семье. Их задачей также будет инициировать разговор о важности принятия здорового образа жизни со всеми людьми с метаболическим риском.

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Тема
Здоровье
Теги
гипертония диабет
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