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/ Кардиология

"Этот фактор влияет на всех": названа главная причина смерти

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Ученые установили связь между загрязнением окружающей среды и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний среди взрослых китайцев.

Команда исследователей из Китая пришли к выводу, что кальцификация коронарных артерий (ключевой маркер атеросклероза) зависит от уровня загрязненности в местах проживания. Об этом сообщает издание Medical News Today.

Состояние воздуха оценивалось путем измерения уровней диоксида азота, озона и мелких твердых частиц (PM 2,5 – частицы с диаметром менее 2,5 микрометров, которые очень легко вдыхать).

Исследование показало, что каждое увеличение объема диоксида азота на 20 мкг/м3 повышает риск развития кальцификации коронарных артерии на 24,5%, а рост количества РМ 2,5 на 30 мкг/м3 – на 27,2%.

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Загрязнение воздуха в Китае

Загрязнение воздуха в Китае

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Ишемическая болезнь сердца

Ишемическая болезнь сердца

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"Эти результаты доказывают, что коронарный атеросклероз является патологическим путем, посредством которого загрязнение воздуха повышает риск смерти от ишемической болезни сердца", - подчеркнул ведущий автом Мэн Ван.

Ранее MedOboz писал, что загрязнение воздуха способствует "старению" легких и увеличивает риск опасного заболевания – хронического обструктивного заболевания легких.

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Тема
Здоровье
Место
Китай
Теги
Экология болезни
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