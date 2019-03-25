Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Кардиология

Еще до рождения: ученые сделали прорыв в лечении пороков сердца

1.1тЧитать материал на украинском

Британские ученые изобрели уникальную технологию, с помощью которой можно воссоздать 3D-изображение сердца плода в утробе матери и диагностировать аномалии еще до рождения ребенка.

Команда ученых и медиков из King's College London и Guy's and St Thomas's заявили, что это позволит улучшить заботу о детях с врожденными пороками сердца, передает "BBC News Украина".

Суть метода заключается в том, что беременная женщина проходит сканирование на аппарате магнитно-резонансной томографии (МРТ), а мощные компьютеры создают трехмерные модели крошечных сердец, бьющихся внутри еще нерожденных детей.

Новости
Ученые обнаружили смертельно опасные лекарства от сердца
3D-модель сердца

3D-модель сердца

BBC News Украина

Использует программа серию 2D-изображений, которые получают во время МРТ, и адаптирует их в соответствии с биением сердца. Это позволяет медикам еще до рождения получить четкое представление о возможных аномалиях органа.

Отчитались и о первых попытках использования технологии на практике – исследование уже успешно прошли 200 женщин. Детей, у которых были обнаружены патологии, удалось спасти благодаря ранней диагностике.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве провели уникальную операцию по пересадке сердца.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Великобритания
Тег
Сердце
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины