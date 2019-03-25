Еще до рождения: ученые сделали прорыв в лечении пороков сердца

Британские ученые изобрели уникальную технологию, с помощью которой можно воссоздать 3D-изображение сердца плода в утробе матери и диагностировать аномалии еще до рождения ребенка.

Команда ученых и медиков из King's College London и Guy's and St Thomas's заявили, что это позволит улучшить заботу о детях с врожденными пороками сердца, передает "BBC News Украина".

Суть метода заключается в том, что беременная женщина проходит сканирование на аппарате магнитно-резонансной томографии (МРТ), а мощные компьютеры создают трехмерные модели крошечных сердец, бьющихся внутри еще нерожденных детей.

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3D-модель сердца BBC News Украина

Использует программа серию 2D-изображений, которые получают во время МРТ, и адаптирует их в соответствии с биением сердца. Это позволяет медикам еще до рождения получить четкое представление о возможных аномалиях органа.

Отчитались и о первых попытках использования технологии на практике – исследование уже успешно прошли 200 женщин. Детей, у которых были обнаружены патологии, удалось спасти благодаря ранней диагностике.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве провели уникальную операцию по пересадке сердца.

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