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/ Кардиология

Как избежать инсульта и инфаркта: знаменитый врач дал 5 советов

3.8т
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О здоровье сердца мало кто задумывается, пока оно не начинает "барахлить". Вместе с тем эксперты напоминают: профилактика лучше лечения. И рекомендуют задумываться о состоянии сердечно-сосудистой системы еще до того, как она сама начнет о себе напоминать.

Профессор-кардиохирург Борис Тодуров дал читателям MedOboz простые советы, которые помогут надолго сохранить сердце здоровым и избежать опасных инсультов и инфарктов.

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Чтобы сохранить здоровье сердца, важна профилактика

Чтобы сохранить здоровье сердца, важна профилактика

Habr

Откажитесь от панацей

Реклама предлагает множество препаратов, которые "обещают" предотвратить болезни сердца и сосудов, и даже вернуть здоровье.

Но на самом деле, как говорит кардиохирург, не бывает таких лекарств, которые подходят и тем более помогают всем пациентам. "Может какой-то препарат и помогает 80% людей, но для 20% он абсолютно противопоказан к применению и возможно даже несет смертельную угрозу", – подчеркивает врач.

Поэтому, считая, что вашему сердцу нужна медикаментозная поддержка, лучше обратиться к врачу. Он выяснит, что с вашим сердцем, какой там порок (если он есть), в каком состоянии сосуды и свертываемость крови и т.д. И если действительно будут отмечены отклонения, вам назначат именно тот препарат, который вам нужен. И уж точно это будет не БАД.

Бросьте наконец-то курить

Это один из самых главных факторов риска, приводящий к сердечно-сосудистым заболеваниям. В частности, пагубная привычка вызывает повышенную хрупкость сосудов: у курильщика они кальцинированные, ломкие, твердые и очень быстро зарастают.

Кроме того, пациенты, курящие даже небольшие дозы, имеют в 20 раз больше шансов развития рака легких, гортани, пищевода и т.д.

Начните больше двигаться

Загляните в приложение шагомер в своем телефоне. И если там средний показатель пройденных расстояний меньше 5-7 км в день, срочно вносите коррективы в распорядок дня, уделив время пешим прогулкам и другим физическим нагрузками (минимум полчаса ежедневных тренировок).

Все это нужно, чтобы запустить в органах и тканях хорошее кровообращение, убрать из крови лишний адреналин, сжечь лишние калории и поддерживать в тонусе сосудистые стенки.

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Питайтесь сбалансировано

Следите, чтобы в вашем рационе ежедневно присутствовали углеводы, жиры и белки, причем не только растительные, но и животные. Ведь только с мясом и рыбой можно обеспечить организм достаточным количеством девяти необходимых для нормального его функционирования аминокислот.

Также рацион должен быть богат овощами (в них много клетчатки, которая очищает организм от ненужных ему веществ), а скуден - на сладкие продукты (именно они приводят к отложению "вредного" жира, провоцируют гормональные скачки и могут повлиять на артериальное давление).

Регулярно делайте ТО

Борис Тодуров рекомендует "водить" себя по врачам примерно с такой же частотой, с которой вы возите машину на СТО на техобслуживание (порядка одного-двух раз в год).

В регулярные ежегодные обследования входит кардиограмма, допплерография сосудов, сдача анализов крови и мочи, женщинам – осмотр гинекологом, мужчинам - уролога, а также регулярно посещать эндокринолога, если есть предрасположенность или уже диагностирован диабет. Это диагностический минимум, который обязательно должен проходить человек, который заботится о своем здоровье.

Кроме того, нужно с ранних лет регулярно хотя бы раз в два года посещать стоматолога и офтальмолога.

"Это не прихоть, а необходимость. Банальное уважение к своему организму. К тому же поможет на ранних стадиях выявлять заболевания и безболезненно их лечить", – подытожил врач.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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