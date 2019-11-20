Диета для сердца: Тодуров дал несколько полезных рекомендаций

Сердечно-сосудистые заболевания, в частности, инфаркт и инсульт, занимают первые места среди заболеваний, приводящих к смерти.

И украинцы находятся под серьезной угрозой, ведь когда во всем мире в структуре смертности такие болезни занимают около 32%, то в Украине – почти все 70%. Потому нам стоит уделять особое внимание их профилактике.

Кардиохирург Борис Тодуров рассказал MedOboz, что одним из главных факторов риска, способных привести к серьезным нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы, является отсутствие правильного питания. При этом профессор дал несколько советов, которые помогут снизить вероятность стать пациентом кардиологического центра.

Диета для здоровья сердца Аптека

Ешьте белок каждый день

Для правильно работы организма человеку постоянно нужен белок, при чем именно животный, а не растительный. В частности, в мясе и рыбе содержатся девять незаменимых аминокислот, которые невозможно получить в достаточном количестве из соевых продуктов или орехов.

Кроме того, в продуктах животного происхождения есть витамин В12, необходимый организму для правильного кроветворения. Потому стоит позаботиться о том, чтобы в вашем ежедневном меню было хотя бы 100 г мяса или рыбы.

Откажитесь от сладкого

Любые сладости, в том числе и сладкие фрукты, не нужны даже тем людям, которые активно занимаются спортом. Сахароза, глюкоза, фруктоза должны быть максимально исключены и рациона, поскольку их попадание в пищеварительную систему приводит к мощному выбросу инсулина в кровь. Помимо гормональных колебаний, которые на здоровье положительно не отражаются, этот скачок приводит еще и к усилению чувства голода, что в последствии приводит к перееданиям, а затем и набору лишнего веса.

Начинайте утро с каш

Постарайтесь начинать свой день с завтрака кашами. Например, ешьте овсянку, булгур, гречку и т.д. Это источники сложных углеводов, которые надолго обеспечивают организм энергией, при этом не перегружают ни пищеварительную, ни сердечно-сосудистую систему.

Не ограничивайтесь в овощах

А также в несладких фруктах. Ешьте их ежедневно столько, сколько требует организм. Все плоды – источник клетчатки, которая не только помогает очищать кишечник и улучшает пищеварение, но еще и "уносит" с собой вредные вещества, которые, в частности, могут приводить к закупорке сосудов.

Совет напоследок: расходуйте съеденные калории

Калории, которые вы съедете за день, нужно расходовать сполна. Потому обеспечьте себе ежедневные физические нагрузки. В частности, в если вы не занимаетесь спортом, постарайтесь проходить в день пешком не меньше 5-7 километров. Ведь физическая активность важна для здоровья сердца не меньше, чем правильное питание.

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