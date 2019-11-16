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/ Кардиология

Что убило Исаева: выяснилась причина внезапной смерти

1.2т
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Причиной смерти 41-летнего политика и общественного деятеля Никиты Исаева стала остановка сердца. Медики пояснили, сердечный приступ может настигнуть даже молодых людей, не имеющих никаких симптомов и предпосылок к болезни.

Как сообщает 360, Исаеву стало плохо в поезде, и медики не успели помочь. В связи с этим кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал, возможно ли предугадать и предотвратить приступ, так как, по его словам, смерть в 41 год — "это чудовищно безвременно".

Он отметил, что именно в таком возрасте люди способны ощутить и понять, что у них появляются проблемы с сердцем, и не обращать на них внимания нельзя. Подобные симптомы могут появиться уже в 25-35 лет и если их игнорировать, последствия могут быть непредсказуемы.

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Никита Исаев умер от остановки сердца в возрасте 41 год

Никита Исаев умер от остановки сердца в возрасте 41 год

Obozrevatel

По словам кардиолога, если человек ощутил проблему, он должен тут же ехать в больницу и настаивать на том, чтобы его направили на обследования, при этом необходимо суточное мониторирование электрокардиограммы.

"Это нужно сделать обязательно, и тогда возможность внезапной остановки сердца минимизируется. Тогда человек сможет прожить не 41 год, а 82 года и даже больше", — объяснил Хорошев.

Также, специалист отметил, что избежать проблем сердечно-сосудистой системы поможет отказ от курения, алкоголя и наркотиков.

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"Могу вам с величайшим убеждением сказать, будучи опытным сердечно-сосудистым хирургом — пьющие люди заканчивают плохо", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Никита Исаев умер 16 ноября в поезде Тамбов-Москва. Отмечается, что он жестко критиковал власти своей страны за войну на востоке Украины.

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Персона
Никита Исаев
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