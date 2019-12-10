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/ Кардиология

Чистите зубы, чтобы защитить сердце

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О связи плохой гигиены зубов с сердечно-сосудистыми заболеваниями стало известно относительно недавно. Вероятно, она реализуется через увеличение количества бактерий, которые попадают в кровяное русло. Системное воспаление способно повышать риск атеросклероза и атеротромбоза, а также распространенной аритмии – фибрилляции предсердий и сердечной недостаточности.

Результаты свежего ретроспективного южнокорейского исследования почти 5 тысяч человек в возрасте 40-79 лет показали, что среди тех, кто чистил зубы трижды и более раз в день, через 10 лет было на 10% меньше пациентов с фибрилляцией предсердий и на 12% меньше пациентов с сердечной недостаточностью.

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Чистите зубы, чтобы защитить сердце

Эти данные получены независимо от других факторов, в частности, возраста, пола, социально-экономического статуса, физической активности, употребление алкоголя, массы тела и артериальной гипертензии, вместе с другими сопутствующими заболеваниями.

Конечно, формат исследования не соответствует такому "доказательной медицины" и не позволяет точно утверждать наличие причинно-следственной связи.

Но почему бы не начать воплощать его результаты в наши гигиенические практики прямо сейчас?

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Автор
Екатерина Амосова Екатерина Амосова
Тема
Здоровье
Место
Украина
Тег
Сердце
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