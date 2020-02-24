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/ Кардиология

Больше не приговор: в Украине начали бесплатное стентирование пациентов с инфарктом. Видео

1.1т
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В Украине, согласно статистике Минздрава, ежегодно происходит около 40 тысяч инфарктов, и в половине случаев остро стоит необходимость ангиографии и стентирования. При чем от этой болезни не застрахован абсолютно никто.

Еще десять лет назад в нашей стране инфаркт был смертным приговором – каждый третий пациент не выживал. Но эту ситуацию удалось изменить: в Украине появились уникальные врачи и бесплатное стентирование, говорится в сюжете ТСН.

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С 2016-го года правительство приобрело 23,5 тыс стентов, что стало прорывом для страны. В институте кардиологии отмечают, что смертность снизилась в пять раз, и добавляют: своевременно установленный стент не просто спасает, а еще и дарит полноценную жизнь после инфаркта.

Известно, что в Украине стремительно выросло количество отделений, где начали применять этот метод, а указом президента была официально признана новая кардиологическая специализация - интервенционные кардиологи. Они будут спасать пациентов не лекарствами или операциями, а именно с помощью катетеров и стентов. Мастерству стентирования новых специалистов начнут обучать в Институте кардиологии Стражеско с марта.

Сейчас центры стентирования расположены в каждой области страны. Ургентным пациентам стенты начали ставить бесплатно, а с 1 апреля бесплатную диагностику и лечение сможет получить каждый, подчеркнули в Национальной службе здоровья Украины. Ведь на одного больного из госсредств выделили почти 16,5 тыс гривен.

"На ниточке все висим, каждый, это роковой удар – инфаркт, – говорит профессор, завотделением интервенционной кардиологии Института кардиологии имени Сражеско Юрий Соколов. – Все болеют, даже худой, который ничего не ест, не курит, не пьет, наследственность хорошая – все равно это может произойти".

При инфаркте на счету каждая минута

При инфаркте на счету каждая минута

ВВС

Дважды в день контроль давления, прием лекарств и строгая диета. Инфаркт поделил жизнь семьи Вильбой на до и после.

"Он очень сильно побледнел, выступил пот. Стали понимать, что надо вызывать скорую", - рассказывают супруги.

Приехала бригада, сняла кардиограмму и передала данные в реальном времени в центр, после чего был установлен предварительный диагноз – инфаркт. Спустя полчаса после вызова неотложки пациента госпитализировали и поставили стент – при инфаркте каждая минута на счету. Чем раньше начать лечение, тем больше шансов на спасение и полноценную жизнь больного.

"Самый идеальный вариант, чтобы в течение 120 минут пациент был доставлен в центр, где ему смогут провести стентирование", – отмечает кардиолог Юрий Штаер.

"Сердце держится на трех сосудах, и если один из них закрывается, то пациент либо умирает, либо часть сердечной мышцы погибает, – говорит профессор Соколов. – Образуется аневризма и человек останется инвалидом".

Чтобы возобновить кровоток, в сосуд вживляют металлический каркас – стент. Он держит сосуд и не позволяет ему сжиматься. Пациенту сердце "ремонтируют" в сознании. Стент проталкивают по артериям катетером – без разрезов, только прокол на руке или ноге.

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"Стентирование проводится в Украине бесплатно – стенты закуплены государством, они есть и вскоре ожидаются еще новые поставки. Потому если с вас будут требовать деньги, настаивайте на своем", – объяснил Соколов.

Как известно, с апреля бесплатной станет и диагностика. "На каждого пациента выделено порядка 16,5 тыс гривен, и в этот пакет входят все диагностические процедуры, которые должны быть проведены в данном случае, а также сопровождение при лечении и медикаментозное обеспечение", - отметила руководитель департамента Коммуникаций Национальной службы здоровья Украины Татьяна Бойко.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие медуслуги украинцы смогут получить бесплатно после второй волны медреформы.

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Тема
инфаркт
Место
Украина
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