Болезни сердца у молодых: кардиологи назвали неожиданные причины

Согласно статистике украинского Минздрава, свыше 60% смертей от болезней в Украине приходятся именно на сердечно-сосудистые заболевания. При этом только инфаркт поражает более 40 тысяч человек в год, среди которых все больше людей среднего возраста.

Эксперты говорят, что теперь до койки в кардиологическом отделении молодых людей доводят не только вредные привычки или врожденные патологии, а ЗОЖ, постоянные гонки за лучшей жизнь и пр.

MedOboz выяснил у кардиологов Виктории Форосенко и Оксаны Ливинской, какие же современные причины "омоложения" болезней сердца.

Новости Назван простой способ сохранить сердце здоровым

Молодым тоже грозят сердечные заболевания Рrostress

Одержимость ЗОЖ

Спорт для многих стал настоящим культом. Посещения спортзала стоят в списке ежедневных задач, несмотря на усталость, недосып и т.д.

И такое отношение к тренировкам может привести к раннему "изнашиванию" сердечной мышцы: если ослабленный организм через силу подвергать дополнительным нагрузкам, он отреагирует скачком давления, который бьет по сосудам и капиллярам. Вскоре такие перегрузки приведут к развитию ишемической болезни.

Потому не забывайте, что спорт должен приносить удовольствие, а не окончательно выматывать.

Питание вне дома

У многих сейчас просто нет времени и возможности готовить еду дома, и удобная тому альтернатива – рестораны, кафе и кулинарные отделы супермаркетов. И такая экономия сил и времени – один из провокаторов заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Так, блюда на фудкортах часто являются источником трансжиров. Со временем эти вещества нарушают липидный обмен, что приводит к образованию тромбов в сосудах, нарушающих кровоснабжение тканей, в частности, сердечных.

Кроме того, в общепитах принято готовить с большим количеством специй и соли. Потому последствием их частого употребления могут стать задержка влаги в организме, повышение давления, что со временем приводит к нарушениям работы сердца.

Работа сверхнормы

Часто, чтобы сделать для себя доступными многие блага (жилье, авто, одежду, досуг и т.д.), приходится работать на двух-трех работах и практически без выходных. И режим "на износ" очень быстро приводит к синдрому хронической усталости, результатом которого являются нарушения регуляции тонуса сосудов с последующими аритмиями, ухудшением кровоснабжения в сердечной мышцы и метаболическими сбоями. Все это в перспективе чревато сердечным приступом.

Потому не забывайте, что работа-работой, а отдыхать все же нужно, и не неделю в год в отпуске.

Избыток стрессов

Стрессы не редкость в повседневной жизни, но молодые люди часто подвергают себя еще и дополнительным – экстремальными развлечениями, опасными видами спорта и т.д.

Не стоит забывать, что любой стресс – это мощный выброс гормона адреналина в кровь. И в избытке он нарушает метаболизм, провоцирует развитие гипертонии, аритмию и нарушение тонуса сосудов, что приводит в будущем к патологиям сердечной мышцы.

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