Болезни сердца у молодых: кардиологи назвали неожиданные причины

Согласно статистике украинского Минздрава, свыше 60% смертей от болезней в Украине приходятся именно на сердечно-сосудистые заболевания. При этом только инфаркт поражает более 40 тысяч человек в год, среди которых все больше людей среднего возраста.
Эксперты говорят, что теперь до койки в кардиологическом отделении молодых людей доводят не только вредные привычки или врожденные патологии, а ЗОЖ, постоянные гонки за лучшей жизнь и пр.
MedOboz выяснил у кардиологов Виктории Форосенко и Оксаны Ливинской, какие же современные причины "омоложения" болезней сердца.
Молодым тоже грозят сердечные заболевания
Рrostress
Одержимость ЗОЖ
Спорт для многих стал настоящим культом. Посещения спортзала стоят в списке ежедневных задач, несмотря на усталость, недосып и т.д.
И такое отношение к тренировкам может привести к раннему "изнашиванию" сердечной мышцы: если ослабленный организм через силу подвергать дополнительным нагрузкам, он отреагирует скачком давления, который бьет по сосудам и капиллярам. Вскоре такие перегрузки приведут к развитию ишемической болезни.
Потому не забывайте, что спорт должен приносить удовольствие, а не окончательно выматывать.
Питание вне дома
У многих сейчас просто нет времени и возможности готовить еду дома, и удобная тому альтернатива – рестораны, кафе и кулинарные отделы супермаркетов. И такая экономия сил и времени – один из провокаторов заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Так, блюда на фудкортах часто являются источником трансжиров. Со временем эти вещества нарушают липидный обмен, что приводит к образованию тромбов в сосудах, нарушающих кровоснабжение тканей, в частности, сердечных.
Кроме того, в общепитах принято готовить с большим количеством специй и соли. Потому последствием их частого употребления могут стать задержка влаги в организме, повышение давления, что со временем приводит к нарушениям работы сердца.
Работа сверхнормы
Часто, чтобы сделать для себя доступными многие блага (жилье, авто, одежду, досуг и т.д.), приходится работать на двух-трех работах и практически без выходных. И режим "на износ" очень быстро приводит к синдрому хронической усталости, результатом которого являются нарушения регуляции тонуса сосудов с последующими аритмиями, ухудшением кровоснабжения в сердечной мышцы и метаболическими сбоями. Все это в перспективе чревато сердечным приступом.
Потому не забывайте, что работа-работой, а отдыхать все же нужно, и не неделю в год в отпуске.
Избыток стрессов
Стрессы не редкость в повседневной жизни, но молодые люди часто подвергают себя еще и дополнительным – экстремальными развлечениями, опасными видами спорта и т.д.
Не стоит забывать, что любой стресс – это мощный выброс гормона адреналина в кровь. И в избытке он нарушает метаболизм, провоцирует развитие гипертонии, аритмию и нарушение тонуса сосудов, что приводит в будущем к патологиям сердечной мышцы.
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