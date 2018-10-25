Болезни сердца: мифы и реальность

Для Украины, которая вместе с Болгарией возглавляет список европейских стран с худшей ситуацией относительно сердечно-сосудистых патологий, лечение заболеваний сердца – очень актуальная тема. У нас 50 % умерших женщин и 40 % умерших мужчин погибают именно вследствие болезней сердца и сосудов. Причем ежегодно эти заболевания отнимают жизнь у 426 тысяч украинцев. Более чем в 50 % случаев причина смерти – ишемическая болезнь сердца, заболевание, которое диагностировано примерно у каждого четвертого взрослого жителя страны и к которому мы, увы, относимся очень легкомысленно.

Мы с паникой думаем об онкологии, нас пугает вероятность заразиться ВИЧ, однако статистика показывает, что бояться украинцам следует в первую очередь сердечно-сосудистых заболеваний. Но, к сожалению, мы не боимся и даже, если разобраться, почти ничего не знаем о ССЗ. Лечение заболеваний сердца у многих ассоциируется преимущественно с инфарктом. Который, конечно же, случится с кем-то, а не с нами или нашими близкими. Так вот, все это – заблуждения. И если вы хотите прожить долгую и здоровую жизнь, нужно как можно скорее избавиться от них! Предлагаем начать прямо сейчас.

Заблуждение первое: лечение заболеваний сердца – вопрос, актуальный только для очень взрослых и пожилых людей. Увы, нет

Кардиолог Центра кардиохирургии МС "Добробут" Екатерина Ревенко рассказывает, что в последнее время в ее практике все больше молодых пациентов: "В конце прошлого года у меня на консультации был 22-летний парень после инфаркта, настолько тяжелого, что, вероятно, молодому человеку понадобится трансплантация сердца. Этой весной был 34-летний мужчина, у которого инфаркт, развившийся в 27 лет, тоже привел к катастрофическим последствиям, и шла речь о пересадке, но кардиохирургам удалось спасти его родное сердце. Несколько недель назад у нас в отделении лечились еще двое молодых пациентов: 38 и 39 лет, оба – с инфарктами, обоим уже потребовалась операция на сердце – коронарное шунтирование. И перечисленные случаи – это не следствие врожденных пороков, это все приобретенное, то есть люди родились со здоровым сердцем. Так что лечение заболеваний сердца – это не что-то, что, возможно, случится в старости. И поэтому я настоятельно рекомендую обследоваться у кардиолога до 35 лет – каждые три-пять лет всем, после 35-ти – каждые два года. Даже если уверены, что у вас нет проблем с сердцем!" Обязательные обследования: электрокардиограмма, узи сердца, тест на велосипеде, анализ на холестерин и анализ на гликозилированный гемоглобин.

Заблуждение второе: к заболеваниям сердца приводят только какие-то серьезные сбои в организме или тяжелая наследственность

Очень опасный миф, который задает неверные установки! На самом деле в 80 % случаев проблемы с сердцем вызваны исключительно нездоровым способом жизни и безответственным отношением к своему здоровью. Почему в Украине такая страшная статистика относительно ССЗ? Потому что подавляющее количество жителей страны не просто годами – десятилетиями ведут нездоровый образ жизни. У нас шутят о "ЗОЖниках" и продолжают есть плохую еду, курить и пить, лежать на диванах, сидеть ночами в интернете и копить стрессы. А именно все перечисленное – главная причина проблем с сосудами и сердцем. Вот, кстати, почему любое лечение заболеваний сердца – как медикаментозное, так и хирургическое – предусматривает прежде всего серьезную коррекцию способа жизни. "В рекомендациях, которые мы даем нашим пациентам перед выпиской, пункты, касающиеся питания, отказа от вредных привычек, увеличения физических нагрузок и сна, идут первыми! Без этого лечение теряет смысл, и даже если у человека, к примеру, была успешная операция на сердце, он рано или поздно снова вернется к нам", – рассказывает украинский кардиохирург Александр Бабляк.

Александр Бабляк, руководитель Центра кардиохирургии "Добробут"

Заблуждение третье: болезнь сердца – это неизлечимо, и если появились проблемы – то на всю жизнь

Все далеко не так: если вовремя обнаружить проблему и начать правильно действовать (лечение + здоровый способ жизни!), в большинстве случаев человек выздоравливает. Пример – та же ишемическая болезнь сердца, которая диагностирована у 8,5 млн украинцев (это когда сердце начинает плохо работать, потому что его клеткам не хватает кислорода из-за сужения сосудов атеросклеротическими бляшками). Когда проблема выявлена в самом начале или хотя бы до инфаркта (самая тяжелая форма ИБС, при которой клетки вовсе не получают кислорода и погибают), то есть в сердечной мышце нет отмерших участков, все лечится! Врачи с помощью медикаментозной терапии, стентирования или коронарного шунтирования восстанавливают нормальный кровоток в миокарде, клеткам снова достаточно кислорода, сердце оживает и начинает работать в полную силу.

"То есть, как видите, заболевание, которое ежегодно убивает сотни тысяч украинцев, причем молодых, на самом деле абсолютно контролируемое! И то, что от излечимого заболевания в ХХI веке в центре Европы умирает столько людей, – катастрофа", – говорит кардиолог Екатерина Ревенко.

Заблуждение четвертое: операция на сердце нужна только некоторым пациентам с особо тяжелыми заболеваниями

Чтобы разубедить читателя в этом, достаточно привести одну цифру: ежегодно 20 тысяч украинцев нуждаются в таком кардиохирургическом вмешательстве, как коронарное шунтирование (используется в случае ишемической болезни сердца, когда полностью перекрытые атеросклеротическими бляшками сосуды невозможно открыть с помощью стентирования, и необходимо пустить ток крови в обход пораженного места, нашив шунт). Делают, правда, только треть из этого числа. А ведь такая операция на сердце – возможность полностью восстановить работу миокарда при ИБС, не допустить инфаркта и вылечить человека.

Заблуждение пятое: операция на сердце, в том числе коронарное шунтирование, – это всегда большой разрез грудины и долгое и болезненное восстановление

Операция на сердце

Нет! Потому что большинство кардиохирургических вмешательств сегодня уже проводятся через небольшой разрез от 5 до 8 см между ребрами. И период реабилитации сокращается в несколько раз! "Наши пациенты всего сутки проводят в реанимации, причем уже там начинают подниматься на ноги; на третий-четвертый день после операции спокойно ходят и поднимаются по лестнице; на пятый – выписываются из стационара; через пару недель возвращаются к умеренным нагрузкам (легкой физической работе по дому, длительным прогулкам, работе в офисе); через месяц готовы выходить на работу, через четыре месяца – выполнять тяжелую физическую работу", – рассказывает кардиохирург Александр Бабляк, руководитель Центра кардиохирургии "Добробут", в котором сегодня активно развивается миниинвазивная кардиохирургия и врачи которого четыре из пяти операций на открытом сердце выполняют без разреза грудины, через мини-доступ между ребрами.

К слову, команда Александра Бабляка – единственная в Украине и даже в Европе, которая проводит через межреберный мини-разрез самую востребованную операцию на сердце, в которой нуждаются 20 тысяч соотечественников, – многососудистое коронарное шунтирование.