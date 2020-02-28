Бьет в сердце: кардиохирург рассказал, для кого особо опасен коронавирус

Сердечно-сосудистые заболевания стали настоящим бичем современности. И, как оказалось, усугубить ситуацию еще больше может новый китайский коронавирус COVID-19.

По словам кандидата медицинских наук, кардиохирурга, главврача Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М.Амосова Сергея Сиромахи, коронавирус не только поражает пациентов с патологиями сердца и сосудов больше других, но и способен давать тяжелые осложнения на сердце.

"Все, что касается конкретно COVID-19, пока еще малоизучено. Но на основании имеющихся к настоящему времени данных уже можно делать какие-то выводы, – рассказал MedOboz эксперт. – В частности, ученые American College of Cardiology подготовили клинический бюллетень по влиянию коронавируса на сердце, в котором обобщается скромный опыт, который есть сейчас у врачей".

Так, по словам кардиохирурга, на основе некоторых исследований авторы установили, что до 40% госпитализированных пациентов с подтвержденным коорнавирусом страдают от сердечно-сосудистых или цереброваскулярных заболеваний. То есть, эти 40% заболевших уже имели заболевания сердца или сосудов, их организм ослаблен и, соответственно, более подвержен к поражению инфекциями.

Пациенты с больным сердцем должны быть особенно осторожны Фокус

"Также известно, что до 17% всех пациентов, которые заболели, имели аритмию (нарушение сердечных ритмов). Как правило это тахиаритмия (ускоренное сердцебиение), но у 16% была отмечена и брадиаритмия (сокращение частоты сердечных сокращений)", – отметил Сиромаха.

"Кроме того, – продолжил доктор, – наблюдались среди всех зараженных COVID-19 случаи развития миокардита (воспаление сердечной мышцы) как осложнения заболевания. Также была отмечена и сердечная недостаточность у таких пациентов – как последствие миокардита".

Кардиохирург подчеркнул, что пациенты с ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью имеют повышенный риск острых состояний или обострения патологий. "То есть, установлено, что вирус может потенциально дестабилизировать коронарные бляшки посредством нескольких механизмов, в частности, системных воспалительных реакций, и это может стать причиной острого коронарного синдрома, нестабильной стенокардии и т.д.", – пояснил эксперт, добавив, что, по аналогии с MERS и SARS, коронавирус может сопровождаться острым инфарктом миокарда, сердечным миокардитом и т.д.

"В связи с вышеперечисленными рисками, американские коллеги рекомендуют пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями обязательно оставаться в календаре вакцинации, также им нужно быть привитыми пневмококковой вакциной (защитит от вторичной бактериальной пневмонии) и вакциной от гриппа (поможет дифференцировать вирус в случае возникновения симптомов)", – говорит кардиохирург.

Также, по его словам, рекомендовано при необходимости усилить сердечную терапию на время эпидемии, например, употреблять препараты, которые будут стабилизировать бляшки в сосудах. "Коррекция терапии должна быть персонифицированной, то есть, проводиться не всем поголовно, а каждому индивидуально на усмотрение лечащего врача. В частности, пациенту могут рекомендовать сдать анализ на липидный профиль, и в зависимости от результатов либо усилить лечение, либо оставить на прежнем уровне", – подчеркнул доктор, добавив, что пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны более тщательно и внимательно относиться к профилактике – гигиене личной, гигиене питания и т.д.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, о заявлении ВОЗ, согласно которому коронавирус может приобрести масштаб эпидемии.

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