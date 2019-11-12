Бессонница и шум в ушах: врач назвал 5 ранних признаков гипертонии

Гипертония относится к заболеваниям, которое способно привести к двум самым распространённым смертельно опасным состояниям – инфаркту или инсульту.

К тому же, она является достаточно коварной, поскольку не всегда проявляется резко и ощутимо – сильными головными болями, мощной пульсацией в голове, покраснением лица и т.д. Часто она заявляет о себе легкими головокружениями, подташниваниями и прочими признаками, которые большинство списывает на усталость и неправильное питание, потому не заморачиваются измерением артериального давления и уж тем более обращением к врачу за помощью.

Кардиолог Виктория Форосенко рассказала MedOboz, какие первые симптомы выдают развитие гипертензии и намекают на необходимость лечения.

Шум в ушах сопровождает повышение давления Телеграф

Мутит в желудке

Легкие спонтанные приступы тошноты обычно описывают, как "что-то меня слегка мутит", и с их появлением обычно "грешат" на переедание за обедом, несвежий продукт или вовсе нарушение правил питания. На самом же деле периодические такие приступы говорят о резком скачке давления, во время которого происходит нарушение кровообращения в стволе головного мозга, где находится рвотный центр. Подобное воздействие на эту зону и приводит к тошноте, а позже (когда давление становится более высоким) - к рвоте.

Головокружение

Головокружение и легкие приступы головной боли, а иногда и просто не резкую головную боль, обычно ставятся в вину недосыпам, усталости, переменам погоды, переохлаждениям и т.д. Однако в большинстве случаев, тем более, когда такие проявления становятся более частыми и ощутимыми, причиной их появления есть нехватка кислорода в головном мозге – он поставляется туда вместе с кровью, а при повышенном давлении кровообращение в мозге нарушается. Потому, заметив такие признаки, введите за правило контроль давления, особенно в моменты их проявления.

Шум волн в ушах

Обычно шум в ушах появляется при резкой смене положения тела (резко встал после продолжительного сидения, поскользнулся и упал и т.д.), а также при жажде или голоде. Потому его принято так и "лечить" - попить воды, перекусить или просто спокойно постоять-посидеть, чтобы "шторм" утих.

Если так случилось единожды, причины и в самом деле могут быть такими. Однако постоянные приступы шума в ушах – верный признак гипертонии. Такой симптом часто сопровождается покраснением лица и потемнением в глазах. Так происходит по причине, опять же, нарушения кровообращения в головном мозге.

Бессонница

Невозможность уснуть ночью и плохой сон принято списывать на стрессы, переутомление и какие-то неурядицы в жизни. Потому борются с ней обычно успокоительными, снотворным и пр.

При этом часто этот симптом сопровождает гипертонию. Повышение давления провоцирует активизацию симпатической зоны вегетативной нервной системы, происходит увеличение объема сердца, а это, в свою очередь, вызывает активизацию центра бодрости в мозге.

"Гири" на ногах и отечность рук

Долго сидел за рулем или компьютером, выпил много воды, съел лишнего соленостей – вот приблизительный список "оправданий" отекам в руках и тяжести в ногах, не так ли?

Но на самом деле частые такие спутники – верный признак повышенного давления. Ведь из-за него страдает циркуляция крови в теле, в частности, в конечностях, от чего появляется отечность, тяжесть и иногда их болезненность.

Ранее Obozrevatel рассказывал, как скрытые признаки предупреждают о сердечных заболеваниях.

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