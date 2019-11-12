Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Кардиология

Бессонница и шум в ушах: врач назвал 5 ранних признаков гипертонии

607
Читать материал на украинском

Гипертония относится к заболеваниям, которое способно привести к двум самым распространённым смертельно опасным состояниям – инфаркту или инсульту.

К тому же, она является достаточно коварной, поскольку не всегда проявляется резко и ощутимо – сильными головными болями, мощной пульсацией в голове, покраснением лица и т.д. Часто она заявляет о себе легкими головокружениями, подташниваниями и прочими признаками, которые большинство списывает на усталость и неправильное питание, потому не заморачиваются измерением артериального давления и уж тем более обращением к врачу за помощью.

Кардиолог Виктория Форосенко рассказала MedOboz, какие первые симптомы выдают развитие гипертензии и намекают на необходимость лечения.

Новости
Усталость и синяки: названы признаки приближающегося инсульта
Шум в ушах сопровождает повышение давления

Шум в ушах сопровождает повышение давления

Телеграф

Мутит в желудке

Легкие спонтанные приступы тошноты обычно описывают, как "что-то меня слегка мутит", и с их появлением обычно "грешат" на переедание за обедом, несвежий продукт или вовсе нарушение правил питания. На самом же деле периодические такие приступы говорят о резком скачке давления, во время которого происходит нарушение кровообращения в стволе головного мозга, где находится рвотный центр. Подобное воздействие на эту зону и приводит к тошноте, а позже (когда давление становится более высоким) - к рвоте.

Головокружение

Головокружение и легкие приступы головной боли, а иногда и просто не резкую головную боль, обычно ставятся в вину недосыпам, усталости, переменам погоды, переохлаждениям и т.д. Однако в большинстве случаев, тем более, когда такие проявления становятся более частыми и ощутимыми, причиной их появления есть нехватка кислорода в головном мозге – он поставляется туда вместе с кровью, а при повышенном давлении кровообращение в мозге нарушается. Потому, заметив такие признаки, введите за правило контроль давления, особенно в моменты их проявления.

Шум волн в ушах

Обычно шум в ушах появляется при резкой смене положения тела (резко встал после продолжительного сидения, поскользнулся и упал и т.д.), а также при жажде или голоде. Потому его принято так и "лечить" - попить воды, перекусить или просто спокойно постоять-посидеть, чтобы "шторм" утих.

Если так случилось единожды, причины и в самом деле могут быть такими. Однако постоянные приступы шума в ушах – верный признак гипертонии. Такой симптом часто сопровождается покраснением лица и потемнением в глазах. Так происходит по причине, опять же, нарушения кровообращения в головном мозге.

Новости
Морозы могут спровоцировать инсульт. 3 первых признака

Бессонница

Невозможность уснуть ночью и плохой сон принято списывать на стрессы, переутомление и какие-то неурядицы в жизни. Потому борются с ней обычно успокоительными, снотворным и пр.

При этом часто этот симптом сопровождает гипертонию. Повышение давления провоцирует активизацию симпатической зоны вегетативной нервной системы, происходит увеличение объема сердца, а это, в свою очередь, вызывает активизацию центра бодрости в мозге.

"Гири" на ногах и отечность рук

Долго сидел за рулем или компьютером, выпил много воды, съел лишнего соленостей – вот приблизительный список "оправданий" отекам в руках и тяжести в ногах, не так ли?

Но на самом деле частые такие спутники – верный признак повышенного давления. Ведь из-за него страдает циркуляция крови в теле, в частности, в конечностях, от чего появляется отечность, тяжесть и иногда их болезненность.

Ранее Obozrevatel рассказывал, как скрытые признаки предупреждают о сердечных заболеваниях.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости