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Неврология

Берегите мозг: Супрун предостерегла от опасной болезни

1.4тЧитать новость на украинском

Инсульт в наше время достаточно распространенная болезнь, попавшая в тройку наиболее распространенных смертельно опасных заболеваний в Украине.

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Министр здравоохранения Ульяна Супрун решила напомнить украинцам о признаках и профилактике этой болезни.

"Инсульт - опасная для жизни болезнь, которая возникает, когда мозг прекращает снабжаться кровью. В результате - мозг повреждается. И чем быстрее пациенту с инсультом окажут помощь, тем менее серьезными будут последствия", - пишет министр.

Супрун также рассказала о симптомах инсульта. Заметив один из них, нужно немедленно звонить в "103".

  • Слабость и онемение конечностей;

  • Онемение и паралич одной части лица;

  • Нарушение речи;

  • Нарушение координации движений.

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Также Супрун дала рекомендации по поводу профилактики заболевания:

  • Откажитесь от курения;

  • Питайтесь полноценно и правильно;

  • Ограничьте употребление алкоголя;

  • Регулярно занимайтесь спортом.

Ранее "МедОбоз" рассказывал, какую угрозу несет инсульт.

Персона
Ульяна Супрун
Объекты
здоровьеМіністерство охорони здоров’я
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