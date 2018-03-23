Берегите мозг: Супрун предостерегла от опасной болезни

Инсульт в наше время достаточно распространенная болезнь, попавшая в тройку наиболее распространенных смертельно опасных заболеваний в Украине.

Министр здравоохранения Ульяна Супрун решила напомнить украинцам о признаках и профилактике этой болезни.

"Инсульт - опасная для жизни болезнь, которая возникает, когда мозг прекращает снабжаться кровью. В результате - мозг повреждается. И чем быстрее пациенту с инсультом окажут помощь, тем менее серьезными будут последствия", - пишет министр.

Супрун также рассказала о симптомах инсульта. Заметив один из них, нужно немедленно звонить в "103".

Слабость и онемение конечностей;

Онемение и паралич одной части лица;

Нарушение речи;

Нарушение координации движений.

Также Супрун дала рекомендации по поводу профилактики заболевания:

Откажитесь от курения;

Питайтесь полноценно и правильно;

Ограничьте употребление алкоголя;

Регулярно занимайтесь спортом.

Ранее "МедОбоз" рассказывал, какую угрозу несет инсульт.