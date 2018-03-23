Берегите мозг: Супрун предостерегла от опасной болезни

Инсульт в наше время достаточно распространенная болезнь, попавшая в тройку наиболее распространенных смертельно опасных заболеваний в Украине.
Министр здравоохранения Ульяна Супрун решила напомнить украинцам о признаках и профилактике этой болезни.
"Инсульт - опасная для жизни болезнь, которая возникает, когда мозг прекращает снабжаться кровью. В результате - мозг повреждается. И чем быстрее пациенту с инсультом окажут помощь, тем менее серьезными будут последствия", - пишет министр.
Супрун также рассказала о симптомах инсульта. Заметив один из них, нужно немедленно звонить в "103".
Слабость и онемение конечностей;
Онемение и паралич одной части лица;
Нарушение речи;
Нарушение координации движений.
Также Супрун дала рекомендации по поводу профилактики заболевания:
Откажитесь от курения;
Питайтесь полноценно и правильно;
Ограничьте употребление алкоголя;
Регулярно занимайтесь спортом.
Ранее "МедОбоз" рассказывал, какую угрозу несет инсульт.