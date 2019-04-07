Аспирин смертельно опасен: Комаровский предупредил о рисках

Применение аспирина в детском возрасте может привести к тяжелым поражением головного мозга, а также печени.
Об этом заявил доктор Евгений Комаровский. О рисках использования популярного препарата он рассказал на своей странице в Instagram.
"Оказалось, что изменения слизистой оболочки желудка и другие побочные эффекты ацетилсалициловой кислоты (кровотечения, спазм бронхов) — это все цветочки. О ягодках впервые заговорили в 1963 г., когда было описано очень опасное заболевание, проявляющееся тяжелым поражением головного мозга и печени. Болезнь эта получила название синдром Рея", — сообщил он.
Среди факторов, которые вызывают болезнь, Комаровский назвал применение ацетилсалициловой кислоты.
Аспирин
salamati.ir
"Опасность синдрома Рея несопоставима ни с какими язвами, кровотечениями и бронхоспазмами — даже в самых лучших реанимационных отделениях погибает каждый второй заболевший. Вероятность заболевания максимальна в возрасте 4—12 лет. Вероятность развития синдрома Рея невелика. Но риск есть. И речь идет о том, что применение ацетилсалициловой кислоты на фоне вирусных инфекций в детском возрасте может стать причиной смертельно опасной болезни", — отмечает врач.
"Отсюда вывод — однозначный и конкретный: у детей в возрасте до 15 лет использовать в порядке самолечения ацетилсалициловую кислоту в качестве жаропонижающего средства нельзя", — подытожил он.
Ацетилсалициловая кислота (аспирин) многие годы довольно успешно использовалась в педиатрии при лихорадке и воспалительных процессах самого разнообразного происхождения. ⠀ После того как была доказана способность ацетилсалициловой кислоты оказывать повреждающее влияние на слизистую оболочку желудка, ее стали применять более сдержано, но эта сдержанность не особо отразилась на частоте применения в качестве жаропонижающего средства. В конце концов, если именно в данный момент у ребенка 39 °С и мама убеждена в том, что после лекарства станет легче, так никакие теоретически возможные язвы желудка не будут реальным препятствием для начала лечения. ⠀ Но оказалось, что изменения слизистой оболочки желудка и другие побочные эффекты ацетилсалициловой кислоты (кровотечения, спазм бронхов) — это все цветочки. О ягодках впервые заговорили в 1963 г., когда было описано очень опасное заболевание, проявляющееся тяжелым поражением головного мозга и печени. Болезнь эта получила название синдром Рея. ⠀ Причина развития синдрома Рея точно не установлена до настоящего времени. В то же время выявлены три группы факторов, способствующие развитию этого синдрома, — во-первых, врожденные нарушения обмена веществ, во-вторых, инфекции — чаще вирусные (грипп, корь, ветряная оспа), реже бактериальные (гемофильная инфекция тип b) и, в-третьих, прием медикаментов, чаще всего именно ацетилсалициловой кислоты. ⠀ Опасность синдрома Рея несопоставима ни с какими язвами, кровотечениями и бронхоспазмами — даже в самых лучших реанимационных отделениях погибает каждый второй заболевший. Вероятность заболевания максимальна в возрасте 4—12 лет. ⠀ Резюме. Вероятность развития синдрома Рея невелика. Но риск есть. И речь идет о том, что применение ацетилсалициловой кислоты на фоне вирусных инфекций в детском возрасте может стать причиной смертельно опасной болезни. ⠀ Отсюда вывод — однозначный и конкретный: у детей в возрасте до 15 лет использовать в порядке самолечения ацетилсалициловую кислоту в качестве жаропонижающего средства нельзя. ⠀ #докторкомаровский #простыеистины #аспирин #дети #опасность
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