Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Кардиология

Аспирин смертельно опасен: Комаровский предупредил о рисках

1.1тЧитать материал на украинском

Применение аспирина в детском возрасте может привести к тяжелым поражением головного мозга, а также печени.

Об этом заявил доктор Евгений Комаровский. О рисках использования популярного препарата он рассказал на своей странице в Instagram.

"Оказалось, что изменения слизистой оболочки желудка и другие побочные эффекты ацетилсалициловой кислоты (кровотечения, спазм бронхов) — это все цветочки. О ягодках впервые заговорили в 1963 г., когда было описано очень опасное заболевание, проявляющееся тяжелым поражением головного мозга и печени. Болезнь эта получила название синдром Рея", — сообщил он.

Новости
Популярный среди женщин препарат признали опасным для жизни

Среди факторов, которые вызывают болезнь, Комаровский назвал применение ацетилсалициловой кислоты.

Аспирин

Аспирин

salamati.ir

"Опасность синдрома Рея несопоставима ни с какими язвами, кровотечениями и бронхоспазмами — даже в самых лучших реанимационных отделениях погибает каждый второй заболевший. Вероятность заболевания максимальна в возрасте 4—12 лет. Вероятность развития синдрома Рея невелика. Но риск есть. И речь идет о том, что применение ацетилсалициловой кислоты на фоне вирусных инфекций в детском возрасте может стать причиной смертельно опасной болезни", — отмечает врач.

"Отсюда вывод — однозначный и конкретный: у детей в возрасте до 15 лет использовать в порядке самолечения ацетилсалициловую кислоту в качестве жаропонижающего средства нельзя", — подытожил он.

Ацетилсалициловая кислота (аспирин) многие годы довольно успешно использовалась в педиатрии при лихорадке и воспалительных процессах самого разнообразного происхождения. ⠀ После того как была доказана способность ацетилсалициловой кислоты оказывать повреждающее влияние на слизистую оболочку желудка, ее стали применять более сдержано, но эта сдержанность не особо отразилась на частоте применения в качестве жаропонижающего средства. В конце концов, если именно в данный момент у ребенка 39 °С и мама убеждена в том, что после лекарства станет легче, так никакие теоретически возможные язвы желудка не будут реальным препятствием для начала лечения. ⠀ Но оказалось, что изменения слизистой оболочки желудка и другие побочные эффекты ацетилсалициловой кислоты (кровотечения, спазм бронхов) — это все цветочки. О ягодках впервые заговорили в 1963 г., когда было описано очень опасное заболевание, проявляющееся тяжелым поражением головного мозга и печени. Болезнь эта получила название синдром Рея. ⠀ Причина развития синдрома Рея точно не установлена до настоящего времени. В то же время выявлены три группы факторов, способствующие развитию этого синдрома, — во-первых, врожденные нарушения обмена веществ, во-вторых, инфекции — чаще вирусные (грипп, корь, ветряная оспа), реже бактериальные (гемофильная инфекция тип b) и, в-третьих, прием медикаментов, чаще всего именно ацетилсалициловой кислоты. ⠀ Опасность синдрома Рея несопоставима ни с какими язвами, кровотечениями и бронхоспазмами — даже в самых лучших реанимационных отделениях погибает каждый второй заболевший. Вероятность заболевания максимальна в возрасте 4—12 лет. ⠀ Резюме. Вероятность развития синдрома Рея невелика. Но риск есть. И речь идет о том, что применение ацетилсалициловой кислоты на фоне вирусных инфекций в детском возрасте может стать причиной смертельно опасной болезни. ⠀ Отсюда вывод — однозначный и конкретный: у детей в возрасте до 15 лет использовать в порядке самолечения ацетилсалициловую кислоту в качестве жаропонижающего средства нельзя. ⠀ #докторкомаровский #простыеистины #аспирин #дети #опасность

Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее уученые обнаружили смертельно опасные лекарства от сердца

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Евгений Комаровский
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины