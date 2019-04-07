Аспирин смертельно опасен: Комаровский предупредил о рисках

Применение аспирина в детском возрасте может привести к тяжелым поражением головного мозга, а также печени.

Об этом заявил доктор Евгений Комаровский. О рисках использования популярного препарата он рассказал на своей странице в Instagram.

"Оказалось, что изменения слизистой оболочки желудка и другие побочные эффекты ацетилсалициловой кислоты (кровотечения, спазм бронхов) — это все цветочки. О ягодках впервые заговорили в 1963 г., когда было описано очень опасное заболевание, проявляющееся тяжелым поражением головного мозга и печени. Болезнь эта получила название синдром Рея", — сообщил он.

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Среди факторов, которые вызывают болезнь, Комаровский назвал применение ацетилсалициловой кислоты.

Аспирин salamati.ir

"Опасность синдрома Рея несопоставима ни с какими язвами, кровотечениями и бронхоспазмами — даже в самых лучших реанимационных отделениях погибает каждый второй заболевший. Вероятность заболевания максимальна в возрасте 4—12 лет. Вероятность развития синдрома Рея невелика. Но риск есть. И речь идет о том, что применение ацетилсалициловой кислоты на фоне вирусных инфекций в детском возрасте может стать причиной смертельно опасной болезни", — отмечает врач.

"Отсюда вывод — однозначный и конкретный: у детей в возрасте до 15 лет использовать в порядке самолечения ацетилсалициловую кислоту в качестве жаропонижающего средства нельзя", — подытожил он.

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