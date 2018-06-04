5 секретов здорового сердца

Здоровье сердца – практически залог хорошего самочувствия. Ведь если сердце "барахлит", жизнь теряет свои краски.

MEDOBOZ узнал главные секреты, которые помогут сохранить в норме сердечно-сосудистую систему и делится ими с вами.

Спите не меньше 7 часов

В следующий раз, когда снова решите досидеться до поздно, вспомните, насколько сильно недосып сказывается на работе вашего сердца. Как выяснилось в результате исследований, что у людей, которые спали достаточное количество времени (7 часов и больше), существовал самый минимальный риск тромбоза.

Контролируйте давление

Даже если чувствуете себя хорошо, посещая врача просите измерить вам давление. Ведь гипертония начинается постепенно, становясь заметной уже в средней форме тяжести. А при регулярном контроле вы сможете "поймать" ее на начальной стадии и справиться с заболеванием.

Так, проверяйте свое кровяное давление каждые 3-5 лет, если вам 18-39 лет. Если вам 40 лет и старше, или если у вас высокое кровяное давление, проверьте его каждый год.

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Откажитесь от насыщенных жиров

Сократите потребление насыщенных жиров, которые в основном содержатся в мясных и жирных молочных продуктах. Это поможет сохранить нормальный кровоток в сосудах.

Кроме того, стоит полностью отказаться от трансжиров, которые содержатся в некоторых обработанных пищевых продуктах. Они повышают ваш уровень "плохого" (ЛПНП) холестерина, повышая риск атеросклероза и инфаркта. Перепроверьте списки ингредиентов на наличие всего, что именуется "гидрированный" или "частично гидрированный" - это транс-жиры.

Больше двигайтесь

Позаботьтесь о том, чтобы ваша физическая нагрузка составляла не меньше 30 минут 5 дней в неделю (если у вас сидячая работа, активность должна быть дольше). В качестве нагрузки можно выбрать бег, ходьбу, аэробику, йогу и прочее.

Любой вид спорта заставляет сердце работать активнее и перекачивать больше крови, улучшая питание тканей полезными веществами и кислородом.

Ешьте очищающую пищу

Сердце работает лучше всего на чистом "топливе". Это означает, что вам нужно есть много цельной, растительной пищи (например, фрукты, овощи, орехи и семечки) и меньше очищенных или обработанных продуктов (таких как белый хлеб, макароны, крекеры и печенье).

Первые помогают очистить организм, в том числе и кровь, от попавших в него вредных веществ, а вторые, наоборот, засоряют его.

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