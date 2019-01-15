''Будет как в Британии'': у Супрун раскрыли подробности о новой медстраховке

Согласно медреформе в Украине 100% граждан будут иметь страховку.

При этом у населения будет, как государственная, так и частная страховка, рассказал в интервью "Сегодня" заместитель министра охраны здоровья Павел Ковтонюк.

"У нас внедряется модель британского типа. Чтобы сравнить, вы можете ознакомиться с опытом таких стран, как Великобритания, Испания, Швеция или Канада. В этих странах логика одинакова: есть покрытие на пакет услуг от государства – это можно называть государственным страхованием, или можно не называть, но сути это не меняет. Дополнительно человек может застраховаться в частной страховой", – рассказал чиновник.

Однако такая система заработает в нашей стране только спустя три года, когда будет достаточно финансирования.

"У нас возникнет ситуация, когда у каждого человека есть покрытие на первичную, вторичную, стационарную, экстренную помощь от государства. Это такой страховой пакет, который обеспечивает Национальная служба здоровья. И есть возможность, если человек хочет более быстрого или лучшего сервиса, купить себе частную страховку", – пояснил чиновник.

Больница

К тому же Ковтонюк добавил, что больше не будет такого, когда работодатель делает взнос или высчитывает процент из зарплаты в специальный фонд. И все из-за того, что "нагрузка на фонд оплаты труда в стране очень высока и большая часть работодателей работают в тени".

"Мы решили не создавать еще и медицинский фонд, в который тоже будут недовносить. Поэтому мы приняли британскую модель, где средства собираются из общих налогов, таких как НДС, акцизы, которые люди платят, что-то покупая. Это обеспечивает каждому гражданину покрытие – ему не нужно покупать полис, потому что у него есть паспорт гражданина или документ о постоянном проживании. Согласно этому документу он находится в системе Национальной службы здоровья, заключая декларацию с врачом. Все те услуги, которые входят в гарантированный пакет от НСЗУ, – человеку гарантированы", – подытожил замминистра.

Как сообщал OBOZREVATEL, появились новые важные детали медреформы в Украине.

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