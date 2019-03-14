Борьба с бессонницей: названы быстрые способы заснуть

Бессонница часто возникает из-за недостатка сна и стрессов. Это напрямую влияет на сон – те, кто мало спал, могут затем и вовсе не заснуть.
Для нормального функционирования человеческого организма сон чрезвычайно важен. А для многих людей актуальна проблема бессонницы.
Врачи рассказали простые способы, с помощью которых уснуть получится быстро, а сон будет спокойным и глубоким, пишет MedicalXpress.
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Способы побороть бессонницу:
Травяной чай
За час-два до сна рекомендуется выпить чашку травяного чая. Это могут быть отвары мяты, ромашки или мелиссы. Такие чаи способствуют расслаблению нервной системы и успокаивают.
Валериана
Если заснуть долго не получается, а ночью беспокоят тревожные сны, сон поверхностный, можно на ночь выпить таблетку валерианы.
Ванна с маслами
Расслабляющая теплая ванная с маслом эвкалипта или лаванды расслабит тело, и сон будет глубоким и спокойным.
Как сообщал OBOZREVATEL, сон восстанавливает поврежденные участки ДНК, которые накапливаются за время дневной активности.
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