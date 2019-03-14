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Борьба с бессонницей: названы быстрые способы заснуть

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Бессонница часто возникает из-за недостатка сна и стрессов. Это напрямую влияет на сон – те, кто мало спал, могут затем и вовсе не заснуть.

Для нормального функционирования человеческого организма сон чрезвычайно важен. А для многих людей актуальна проблема бессонницы.

Врачи рассказали простые способы, с помощью которых уснуть получится быстро, а сон будет спокойным и глубоким, пишет MedicalXpress.

Борьба с бессонницей: названы быстрые способы заснуть

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Способы побороть бессонницу:

Травяной чай

За час-два до сна рекомендуется выпить чашку травяного чая. Это могут быть отвары мяты, ромашки или мелиссы. Такие чаи способствуют расслаблению нервной системы и успокаивают.

Валериана

Если заснуть долго не получается, а ночью беспокоят тревожные сны, сон поверхностный, можно на ночь выпить таблетку валерианы.

Ванна с маслами

Расслабляющая теплая ванная с маслом эвкалипта или лаванды расслабит тело, и сон будет глубоким и спокойным.

Как сообщал OBOZREVATEL, сон восстанавливает поврежденные участки ДНК, которые накапливаются за время дневной активности.

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