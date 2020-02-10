Первый зараженный коронавирусом украинец и опасный лайнер: как отдых превратился в тюрьму

Круизный лайнер Diamond Princess уже пять дней как превратился в настоящую "тюрьму" для 3700 пассажиров и членов экипажа. На борту судна объявлен карантин из-за коронавируса. Среди заболевших – два украинца.

Сейчас пассажирам разрешили по очереди выходить на палубу и дышать воздухом, однако им запрещено приближаться друг к другу на расстоянии одного метра. Члены экипажа жалуются на усталость, и полную неизвестность. Никто не может ответить на вопрос – когда же закончится эта изоляция.

Подробнее о судьбе лайнера читайте в материале OBOZREVATEL.

Два заболевших украинца

Огромный круизный лайнер Diamond Princess вышел в рейс 21 января. На борту находятся более 3700 пассажиров из многих стран мира. А среди членов экипажа есть 25 украинцев. У двоих из них уже подтвердили смертельный вирус. Сейчас они находятся в больнице, МИД поддерживает с ним связь. Украинцы пробудут там как минимум 14 дней.

Diamond Princess

Трагедия с лайнером началась с того, что одному из пассажиров стало плохо во время путешествия в Гонконге. Врачи диагностировали у него коронавирус. Поэтому когда судно прибыло в Японию в порт Йокогама, его даже не хотели принимать, но потом разрешили пришвартоваться. Но на берег никого не пускают. По последним данным на борту уже заражено 136 человек.

Не приближаться друг к другу

Первое время все пассажиры находились в своих каютах, но сейчас им разрешили выходить на палубу, чтобы подышать свежим воздухом. Причем гулять можно только по нескольку часов.

Не все пассажиры соблюдают правила Twitter

Пассажирам разрешили гулять по палубе Twitter

Сначала на прогулку выходят гости из внутренних кают, а после них те, у кого есть балконы. Однако руководство судна установило строгие правила: пассажиры не могут ездить в лифтах, они должны находиться в масках, перчатках и не подходить друг к другу ближе чем на один метр.

Чтобы хоть как-то развлечь приунывших гостей, на судне разрешены небольшие развлечения. Например, предлагают гостям позаниматься судок, порешать кроссворды, поиграть в настольные игры и карты. Все это доставляется прямо в каюты.

На судне предлагают настольные игры Facebook Singapore Cruise Society

Руководство компании уже принесло извинения пассажирам и пообещало компенсировать испорченное путешествие. Так им предоставят кредит под будущий круиз, оплатят отели и экскурсии.

Кстати, многие туристы, которые должны отправиться на этом судне в путешествие в марте и апреле, уже беспокоятся и пишут письма в компанию с вопросами – а состоится ли их поездка? Некоторые даже опасаются, что их могут поселить в каюту, где находился кто-то из заболевших пассажиров.

Будущие туристы уже пытаются отменить свои оплаченные поездки на этом корабле, но жалуются, что им отказываются вернуть деньги.

Многие туристы пытаются сохранить хорошее настроение

Многие туристы пытаются сохранить хорошее настроение

Маски и перчатки

Некоторые члены экипажа в соцсетях описывают ситуацию. Так индонезиец Janu Artika запостил фото в защитной маске. Парень работает официантом на судне и рассказывает, что именно так им приходится сейчас ходить.

Официант судна Janu Artika Facebook Janu Artika

Работать на круизный лайнер он отправился в январе, и был очень счастлив, искал в соцсетях тех, кто вместе с ним будет в команде. Прежде чем отправиться с рейс, Janu устроил маленький пикник по этому поводу. А потом члены команды жили в роскошном 5 звездочном отеле. Парню нравилось принимать там ванну.

Janu Artika на круизном лайнере еще до карантина Facebook Janu Artika

Facebook Janu Artika

Пикник перед отъездом Facebook Janu Artika

Правда, каюта на судне оказалась более скромной. Он показывал, чем их кормят на борту – картошка, рис, булочки, сладости. У него много фото с роскошного судна: красивый бассейн, палуба, видео с развлечениями.

Однако все изменилось после того, как на лайнере объявили карантин. Друзья поддерживают его и желают ему поскорее вернуться.

Facebook Janu Artika

Facebook Janu Artika

Танцуют и делают зарядку

Пассажиры лайнера рассказывают в соцсетях, как они переживают карантин. Например, Аун На Тан выложил фото семьи. Во время карантина они с детьми делают зарядку, прогуливаются и танцуют на палубе, а глава семьи удаленно работает на компьютере. Сейчас на судне бесплатный Wi Fi, поэтому можно позволить себе сидеть в Сети сколько хочешь.

Twitter Аун На Тан

Twitter Аун На Тан

Twitter Аун На Тан

Twitter Аун На Тан

Twitter Аун На Тан

Twitter Аун На Тан

Еще один пассажир Метью Смит продемонстрировал в Твиттере маски, которые выдали всем пассажирам. "На борту было выявлено 66 человек с вирусом. И чувствую себя плохо из-за этого, потому что жизнь продолжается", – написал он в понедельник 10 февраля.

Метью сообщил, что японская полиция отгоняет даже маленькие катера, которые слишком близко приближаются к их судну.

Еду подвозят к каютам

Одно из немногих развлечений сотен пассажиров судна – еда. Во время карантина тележки с едой официанты подвозят к дверям каюты, стучат в дверь и быстро уходят. Пассажиры просто высовываются из каюты, стараются не переступать порог, и забирают еду.

Судя по фото, которые сейчас буквально заполонили соцстранички горе-путешественников, кормят людей отменно. Тут и сладости, выпечка, фрукты, мясо и рыба, различные салаты, напитки.

Странички пассажиров в социальных сетях завалены фотографиями с едой

Странички пассажиров в социальных сетях завалены фотографиями с едой

Странички пассажиров в социальных сетях завалены фотографиями с едой

Странички пассажиров в социальных сетях завалены фотографиями с едой

Метью Смит сообщает, что на судне очень стараются с питанием, и опасается, что когда закончится карантин, его придется выносить отсюда после такого обильного питания.

Правда, один из сотрудников корабля под ником quarantinedondiamonprincess сообщил, что работать им теперь приходится по 13 часов. "Наша работа полностью изменилась. Теперь мы работаем по 13 часов в день, подаем по тысяче блюд, доставляем их к порогам кают. Я чувствую усталость, но я держусь". Раньше официанты на судне работали по 10 часов. Теперь, во время карантина они обязаны носить маски и перчатки и никогда не снимать их на публике.

По его словам, многие члены экипажа чувствуют себя усталыми. Никто из них не знает, закончится ли карантин 19 февраля. Возможно, что карантин будут продлевать каждый раз, как только среди пассажиров или членов экипажа будет появляться больной человек.

Официанты работают по 13 часов

Больше всего опасности подвергаются официанты, потому что они могут иметь контакт с людьми. К тому же некоторые пассажиры не сдерживаются в эмоциях, жалуются, что они задержались с обедом или считают, что меню не очень разнообразно.

Судно регулярно чистят и дезинфицируют

Судно регулярно чистят и дезинфицируют

Но другие пассажиры пытаются поддержать сотрудников круизного судна. Поскольку общаться им нельзя, то на дверях кают они вывешивают записки, в которых благодарят их за работу.

Пассажиры не успевают считать скорые

Еще одна пассажирка Ярди Вонг так описывает ситуацию на корабле: "Капитан объявил, что будет военный вертолет для доставки медикаментов и перевозки образцов на землю для дальнейшего тестирования. Молитесь за капитана, его голос звучит устало", – написала она в соцсети.

Ситуацию на судне контролируют медики Японии

Ситуацию на судне контролируют медики Японии

Ситуацию на судне контролируют медики Японии

У некоторых пожилых пассажиров закончились лекарства, ведь они не рассчитывали так долго пробыть в круизе. Сейчас им уже доставили необходимые медикаменты.

Ярди Вонг сообщила, что пассажирам разрешили стирать одежду в каюте, и выдали даже средства для ручной стирки. Ранее они и этого не могли делать.

Один из пассажиров вывесил флаг с надписью: "США, спасите нас!" Facebook Давид Абел

По ее словам к судну подъезжают скорые, которые забирают больных пассажиров. "Сегодня у меня есть миссия. Я буду интенсивно молиться за всех пассажиров на борту", – написала Вонг. Однако с каждым днем скорых становится все больше, пассажиры уже сбились со счета. Число больных все растет, а скорые встраиваются в очередь к кораблю.

Возле судна каждый день выстраиваются скорые Twitter Ярди Вонг

Но часто сами пассажиры начинают паниковать. Например, американцы опасались, что вирус может распространяться по вентиляционным трубам на корабле, они даже написали письмо в посольство США в Токио. Через некоторое время все 428 американцев получили ответ от Центра по контролю и профилактике заболеваний, что пока нет доказательств того, что вирус может распространяться на корабле через систему вентиляции.

Еще одни пленники вируса

Кстати, Diamond Princess не единственное судно, которое оказалось в смертельной ловушке из-за коронавируса. Еще одно судно World Dream с 3600 людьми на борту заблокировано в Гонконге. У троих членов экипажа выявлен вирус, еще у 33-х появились признаки заболевания. Правда, у большинства из них проба на коронавирус дала отрицательный результат. И только у восьми диагноз подтвердился.

Еще одно круизное судно Westerdam находится в сложной ситуации. Не смотря на то, что на борту нет подтвержденных случаев коронавируса, его не хочет принимать ни один порт. Судно вышло в путь 16 января, 1 февраля оно побывало в Гонконге. И после этого его не захотели принять на Филиппинах, опасаясь, что среди пассажиров из Гонконга могут быть носители инфекции.

Судну удалось пришвартоваться в Тайване, но вскоре их попросили и оттуда. Сейчас компания ведет переговоры с США и Нидерландами, чтобы им позволили остановиться хотя бы на военной базе. А пассажиры на борту раздражены, поскольку опасаются карантина. Некоторые из них долгое время копили деньги на такую дорогую поездку.

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