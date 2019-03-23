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/Новости здоровья

Больница не по карману: украинец сам отрезал стопу из-за нищеты

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В городе Ахтырка Сумской области местный житель отрезал себе стопу кухонным ножом из-за гангрены и выбросил ее возле моста.

Конечность нашел пес и принес ее своей хозяйке, после чего женщина обратилась к правоохранителям, сообщает "Ахтырский городской портал".

Как выяснилось, у Владимира Твердохлеба не было денег на лечение и операцию, поэтому он решил действовать самостоятельно. После того, как данная история попала в СМИ, его госпитализировали в хирургическое отделение КЗ "Ахтырская ЦРБ".

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Владимир Твердохлеб сам отрезал себе стопу

Владимир Твердохлеб сам отрезал себе стопу

По информации местных изданий, медики пообещали бесплатно прооперировать мужчину и обеспечить ему курс реабилитации.

После того, как мужчина отрезал себе ногу, она все равно продолжала гнить.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России, в поселке Могочино Томской области, 15-летний Павел Матвеев покончил с собой, отрезав себе голову бензопилой у себя во дворе.

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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
за це стояв майдан !
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
За гранью. Европа...
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