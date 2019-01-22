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/Новости здоровья

Более тысячи зараженных: украинцев скосила страшная болезнь

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В Украине за период с 11 по 18 января корью заболели 3 450 человек, и три человека умерли от осложнений.

В пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили, что большинство заболевших – дети.

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"За третью неделю 2019 года корью в Украине заболели еще 3 450 человек - 1 502 взрослых и 1 948 детей. На прошлой неделе от осложнений кори умерли трое украинцев", – сказано в сообщении.

Всего с начала года корью заболели 8 498 человек: 3 537 взрослых и 4 961 ребенок.

Больница в Украине

Больница в Украине

From-ua.com

В МОЗ отметили, что самые высокие показатели заболеваемости во Львовской (всего 1 559 человек: 544 взрослых и 1 015 детей), Ривненской (827: 257 взрослых и 570 детей), Винницкой (813: 341 взрослый и 472 ребенка), Хмельницкой (629: 332 взрослых и 279 детей) областях и в Киеве (673: 356 взрослых и 317 детей).

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Место
Украина
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
самая страшная болезнь на Украине-свидомизм головного мозга
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
В Украине плодородная земля, подорожник и вам в помощь и Петю на второй срок уё#ки
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