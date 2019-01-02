Более 50 000: Украина побила антирекорд по заболеваемости корью

В Украине в 2018 году более 54 000 людей заболели корью. Этот показатель является самым большим за последние годы.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, больше всего украинцев заболело во Львовской (11 873 человека), Закарпатской (4733), Тернопольской (3658), а также Винницкой и Черновицкой областях. Во всех этих регионах уровень вакцинировании от кори является крайне низким.

"С начала года от осложнений кори умерло 16 человек, из них 12 детей", — сообщили в пресс-службе.

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Медики также призвали вакцинироваться всех, кто еще не успел это сделать, и избегать контактов с больными.

"Передается от больного человека воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре с больным. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной покинул помещение. 9 из 10 невакцинированных будут заражены", — отметили в Минздраве.

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Сообщается также, что среди осложнений кори — пневмония, ушная инфекция, енцефалит, инвалидность и смерть.

Как писал OBOZREVATEL, в первую неделю декабря 2018-го в Украине диагностировали корь у двух тысяч людей. Медики забили тревогу, так как у взрослых это заболевание вызывает тяжелые последствия.