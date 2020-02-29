"Маски-шоу": Богомолец опровергла популярный миф о коронавирусе

В связи с угрозой коронавируса COVID-19, в Украине значительно вырос спрос на медицинские маски, однако маски не способны уберечь от заражения.

Об этом в эфире ObozTV рассказала заслуженный врач Украины Ольга Богомолец. По ее словам, большинство людей используют маски не по назначению.

"Хочу сказать относительно "маски-шоу". Люди покупают эти маски, потому что думают, что они способны их уберечь. На самом деле, маска - это не способ уберечь человека от возможного заражения. Маска, в первую очередь, нужна больному человеку, чтобы он не распространял вирус", - объяснила Богомолец.

"Маски нужны для больных, если речь об обычных масках. Специальные маски нужны для всех медиков, потому что они постоянно находятся в зоне риска", - уточнила она.

На вопрос, могут ли защитить от коронавируса специальные респираторы, врач ответила: "У нас, кроме носа и рта, есть глаза и руки. Если мы руками проконтактировали с вирусом, а потом потерли глаза - нет разницы, ты был в маске или без. Путь попадания вируса - через слизистую оболочку".

"Респиратор несомненно выполняет определенную функцию, не дает определенным частицам попадать в наш организм. Но врачи вообще работают в скафандрах, глаза у них не открыты. Такой способ позволяет защитить человека, в таком костюме он может подходить к больному. Но в Китае есть немало случаев смерти медицинских работников, которые имели полноценную защиту. На мой взгляд, это означает, что вирусы могут попадать даже через определенную защиту", - добавила Богомолец.

Аэропорт Киев/Facebook

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