Безболезненная химиотерапия: ученые совершили прорыв в лечении рака

Китайские ученые совершили прорыв в области лечения рака.
Так, исследователи из Шанхайского института керамики при Китайской академии наук сделали открытие, которое позволит разработать новую технологию борьбы с раковыми клетками без повреждения здоровых, передает ТАСС.
Им удалось разработать терапию с использованием наночастиц, которые при введении в организм нацеливаются только на раковые клетки, не причиняя вреда здоровым.
По словам ведущего научного сотрудника института Ши Цзяньлиня, введенный в организм препарат становится токсичным только после соприкосновения с раковой клеткой.
"В результате химической реакции происходит потребление большого количества кислорода и больная клетка задыхается", - объяснил он.
Лабораторные тесты на мышах показали, что размер опухоли уменьшается примерно на 85% после терапии.
Это открытие находится на стадии лабораторных исследований, которые также показали, что терапия эффективна и для предотвращения метастазов.
Как сообщал "Обозреватель", специалисты из Санкт-Петербургского государственного технологического института нашли средство, заставляющее раковые клетки восстанавливать собственный механизм самоуничтожения и впоследствии разрушаться.
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