Без похмелья и вреда: ученые заявили о появлении нового вида алкоголя

В ближайшие пять лет в продаже может появиться алкоголь, который не вызывает похмельного синдрома. Это станет возможным при помощи синтетического спирта Alcarelle.

Он был изобретен еще в 80-е годы профессором из Лондона и научным сотрудник Хаммерсмитской больницы Дэвидом Наттом, пишет The Guardian. Acarelle позволяет ощутить опьянение, но не приводит к таким последствиям, как напитки на традиционном спирте.

Кроме отсутствия похмелья, его изобретение также устраняет риск возникновения проблем со здоровьем. Однако найти напитки с Acarelle в барах и магазинах пока невозможно ‒ Натт все еще продолжает совершенствовать формулу вещества и изменять его вкус.

Кроме этого, для начала продаж нужно пройти тесты на безопасность, а также изготовить с этим спиртом полноценный напиток.

Дэвид Натт утверждает, что Alcarelle не будет копировать вкуси вина или пива, а будет иметь самодостаточные качества. Для выпуска в продажу ученый и его бизнес-консультант по фамилии Оррен разработали пятилетний план. Свое изобретение они собираются представить как пищевую добавку и поработать над созданием напитка с диетологами.

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"Мы покажем, чем это отличается от алкоголя и что на самом деле спиртные напитки не вредны", ‒ заявил Натт.

Как писал OBOZREVATEL, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала украинцев отказаться от алкоголя, заявив, что он вредит здоровью даже в небольших дозах.

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