Бесполезные: ученые развенчали миф о витаминах

Большинство популярных витаминных добавок не осуществляют никакого влияния на здоровье.
К такому выводу пришли исследователи из Университета Торонто, передает "Лайф".
Выяснилось, что кальций, а также распространенные в пищевых добавках витамины С и D не оказывают положительного или отрицательного влияния на профилактику хронических заболеваний.
При этом исследование показало, что фолиевая кислота в сочетании с витамином B может уменьшать риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетологи рассказали секреты, которые помогут быстро прийти в форму, при этом не ограничивая себя в еде.