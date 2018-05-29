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Бесполезные: ученые развенчали миф о витаминах

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Большинство популярных витаминных добавок не осуществляют никакого влияния на здоровье.

К такому выводу пришли исследователи из Университета Торонто, передает "Лайф".

Выяснилось, что кальций, а также распространенные в пищевых добавках витамины С и D не оказывают положительного или отрицательного влияния на профилактику хронических заболеваний.

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При этом исследование показало, что фолиевая кислота в сочетании с витамином B может уменьшать риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетологи рассказали секреты, которые помогут быстро прийти в форму, при этом не ограничивая себя в еде.

Место
Канада
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