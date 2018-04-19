БЕРЕЗОВІ НАПОЇ - напої сили та життя, напої джедаїв.

(а ще це напій північних народів і вікінгів, і місць, де є перепади температур; а також напій японців з Хоккайдо і Аоморі).

• 4,6 ккал, 1% цукру на 100 г

Все у природі збалансовано. Протягом тривалої еволюції після довгої виснажливої зими, коли прокидалося все живе, перші зелені паростки, перші краплі березового соку повертали людей до життя, відновлювали сили, лікували хвороби.

Сучасна наука все більше розглядає здоров'я людини через "призму" здоров'я її кишечної мікробіоти.

Різномаїття мікроорганізмів, які населяють наш кишечник, перевага симбіотів, тобто бактерій, які підсилюють корисний вплив на організм господаря - є одним із маркерів молодості та хорошого здоров'я.

Березовий сік - це мінеральна рослинна вода, коктейль із біологічно активних речовин, вітамінів (С, РР, В5), мінералів (калію, кальцію, цинку, фосфору, марганцю).

Біологічно активні речовини -- флавоноїди, сапоніни, дубильні речовини та каротиноїди досягають товстого кишечника, мають високу біодоступність (тобто легко засвоюються) і позитивно впливають на мікробіоту кишечника, роботу печінки та нирок.

Біологічно активні речовини березового соку впливають на клітинні сигнальні шляхи та експресію ("включення") генів, пов'язаних із детоксикацією організму, пригніченням канцерогенезу та захворювань серця.

Зокрема, флавоноїди сприяють активації ферментів ІІ фази детоксикації та беруть участь у виведенні мутагенів та канцерогенів, завдяки активації однієї з найважливіших систем організму -- цитохрома Р-450.

Якщо коротко, то березовий сік:

- знижує рівень загального запалення, яке є одним із факторів старіння;

- сприяє відновленню тканин на клітинному рівні; покращує роботу печінки (легка жовчогінна дія);

- нормалізує рівень холестерину, тобто має антисклеротичну дію;

- має протидисбіозну дію, тобто відновлює нормальний баланс мікроорганізмів у кишечнику.

Як і скільки пити березового соку для оздоровлення?

Достатньо 1 -- 3 склянок в день, ледь підігрітим.

Корисний як свіжий сік, так і квас із нього (квас із березового соку -- дуже ефективні природні ліки для омолодження мікробіоти кишечника).

Достатньо буде тижневого "соколікування" та "квасолікування" для відчутного ефекту.

Березовийквас

Приготувати його легко:

- Березовий сік;

- Апельсин (яблуко, груша, ананас, вишні, буряк і тд);

- Барбарис ягоди -- жменя сухих подрібнених плодів на 2 літрову банку;

- Гвоздика -- пучок сушених суцвіть.

- Родзинки (фініки, курага);

- Ложка цукру для покращення ферментації (цього цукру не бійтеся - від нього не залишиться і сліду після ферментації).

Почекати 3-4 дні при кімнатній температурі, коли почне бродити.

Чим корисний березовий квас?

- Сприяє росту корисних бактерій у кишечнику, зокрема, лактобактерій.

Лактобактерії та продукти їх життєдіяльності нейтралізують токсичні продукти та виводять їх із організму; сприяють росту інших важливих бактерій, зокрема, ентерококів та біфідобактерій, що зміцнює кишечний імунітет; посилюють синтез вітамінів групи В у кишечнику.

- Пригнічує життєдіяльність хвороботворних мікроорганізмів, які послаблюють цілісність кишечного бар'єру, спричинюють запальні захворювання кишечника (синдром "дірявого" кишечника) та є одними з посередників великої кількості аутоімунних та шкірних захворювань, алергій, імунодефіцитних станів, погіршення роботи мозку, порушень обміну речовин і тд.

Гвоздика та барбарис стримують ріст стафілококів, гнилісних микроорганізмів та бактерій роду Candida.

КОМУ КОРИСНИЙ?

Всім!

Здоровим і не дуже, сильним і не дуже, молодим і не дуже — всім дарує здоров‘я, силу, любов до життя.

Тому не відривайтеся від Природи, використовуйте її дари правильно, бережіть її, зокрема, збирайте сік правильно, не пошкодивши дерева.