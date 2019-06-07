Бари Алибасов выпил "Крот": врачи оценили шансы на выживание

Врачи оценили шансы на выживание заслуженного артиста России, композитора и продюсера Бари Алибасова, который проглотил жидкость для чистки труб "Крот" вместо сока. По их словам, прогноз для музыканта скорее положительный.
Врач-токсиколог и научный журналист Алексей Водовозов рассказал изданию "МИР 24", что пик поражения приходится примерно на первые 15 минут. Если человек выжил после этого, то, скорее всего, он будет жить – дальше возможны варианты, добавил врач.
"Если ожог 4-й степени, то фактически от слизистой ничего не осталось, и могла произойти перфорация пищевода. В таких случаях очень часто проводят операции по замене пищевода. Нередко для этого используется участок тонкой кишки. Так что, возможно, Бари Алибасову потребуется провести какой-то из вариантов пластики", – прокомментировал Водовозов.
Врачи оценили шансы Бари Алибасова на выживание
liganews.net
По словам врача, все зависит от того, насколько нарушен пищевод и поражены другие ткани, а также как будет происходить регенерация. Но, в целом, при таких отравлениях самая высокая летальность на первом этапе, рассказал токсиколог.
При этом врач-токсиколог Виктор Шилов в комментарии "Рамблеру" допустил, что если в составе выпитой Алибасовым жидкости была кислота, то не исключены осложнения работы почек. Доктор отметил, что на восстановление здоровья у продюсера уйдёт не меньше месяца.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Во вторник, 4 июня, российский продюсер Бари Алибасов отравился средством для прочистки труб. Его в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в Москве.
Из-за четвертой степени ожога желудка музыкант нуждается в длительном лечении.
В СМИ 5 июня появилась информация, что Алибасов умер в институте имени Склифосовского в Москве, однако позже ее опровергли.
Музыкант нуждается в операции на желудке, но сейчас хирургическое вмешательство невозможно.
Стало известно, что госпитализированный Алибасов переписал завещание.
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