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Бахилы в больницах: Супрун развенчала популярный миф

1.3тЧитать новость на украинском

И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун раскритиковала наличие бахил в больницах и клиниках, а также объяснила, почему они нужны только в операционных.

"В клиниках развитых стран вы вряд увидите людей, пришедших навестить родственника или ожидающих врача, в бахилах. Более того, в никаких нормативных документах в Украине нет требований, которые обязывают пациентов и посетителей носить бахилы во всех помещениях больниц", - напомнила Супрун.

По ее словам, единственные места, где необходимы бахилы - "операционные и помещения, требующие асептических условий - то есть там проводятся инвазивные вмешательства и существуют риски возникновения и передачи инфекции".

"Инициатива одевания бахил каждого, кто переступает порог больницы, обычно идет от медучреждения. И имеет целью уменьшить работу уборщиц, а иногда и нажиться за счет кошелька пациента", - возмутилась и.о. министра.

С ней согласны и комментаторы, которые не только иронично отреагировали на развенчание очередного мифа словами "Ничего святого!", но и вспомнили, как им предлагали заплатить за бахилы.

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Персона
Ульяна Супрун
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