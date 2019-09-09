БАДы: как сделать правильный выбор

Здоровый образ жизни сегодня – в моде. Чаще всего украинцы заботятся о своем здоровье и внешнем виде, занимаясь спортом, переходя на правильное питание и добавляя в ежедневный рацион диетические (биологически активные) добавки – так называемые БАДы. Все чаще можно услышать о случаях, когда, покупая очередные разрекламированные добавки, вместо реальной пользы для организма человек получает "пустышку". Или, что куда хуже – за собственные деньги вредит своему здоровью. Во что может вылиться невнимание потребителя при выборе препарата в аптеке и что сделать, чтобы реально сохранить собственное здоровье – читайте в материале OBOZREVATEL.

БАДы: что это такое и с чем их "едят"

БАДы сегодня можно обнаружить в домашних аптечках многих семей. При этом важно понимать, что это не лекарства, а отдельная категория пищевых средств, которыми рекомендуют дополнять привычный рацион питания. В такой ситуации диетические добавки становятся источником белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, необходимых для нормального функционирования организма человека.

Собственно, благодаря БАДам можно улучшать различные виды обмена веществ, нормализировать и "подтянуть" функциональное состояние органов и систем.

В сочетании с классическим лечением в ряде случаев диетические добавки могут усилить эффективность схемы лечения и ускорить выздоровление.

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Все ли БАДы так хороши, как написано на их упаковке?

Приобретая в интернет-магазине или аптеке ту или иную диетическую добавку, потребитель должен помнить о том, что среди действительно эффективных и полезных БАДов можно нередко обнаружить средства - "пустышки" или добавки сомнительного качества.

Реальность такова, что в Украине сегодня государство практически не контролирует качество и безопасность БАДов. Поэтому страну заполонили малопонятные добавки, произведенные и в Украине, и за рубежом.

В лучшем случае такие средства просто не окажут заявленного действия, поскольку состав не будет соответствовать указанному на упаковке. В худшем - вы рискуете серьезно подорвать собственное здоровье из-за наличия нежелательных компонентов.

Например, известны случаи, когда под видом спортивного питания или добавок для коррекции веса в Украине продавались препараты, содержащие наркотические средства, психотропные или сильнодействующие вещества. И, конечно же, на этикетке этих добавок упоминания о подобных "тайных" ингредиентах вы не найдете.

Именно поэтому, дабы не "играть" с собственным здоровьем, к выбору БАДов следует подходить очень взвешенно.

• Прежде всего, принимая решение о покупке диетической добавки, рекомендованной специалистом, поинтересуйтесь у врача, чего именно следует ожидать от приема назначенного средства.

• Воспользуйтесь возможностями интернета, чтобы прочитать отзывы, узнать больше о компании-производителе, о том, как долго компания работает в Украине, соблюдаются ли в производстве современные технологические стандарты и контроль качества.

• Запросите при покупке в аптеке копию сертификата качества и сравните данные производителя с теми, что на упаковке. Так вы снижаете риск приобрести "пустышку", произведенную в полукустарных условиях.

Можно ли доверять рекламе БАДов?

В нынешних реалиях производители и распространители многих БАДов очень часто рекламируют их так, чтобы у потребителей, увидевших рекламу, создалось впечатление, что речь идет не о диетической добавке, а о лекарственном препарате с достоверным лечебным эффектом. Нередко завышаются обещания о результате приема таких средств и минимизируются противопоказания, побочные действия и результаты самолечения. При этом формируется мнение, что прием подобных добавок не требует консультации врача.

Важно помнить, что сама по себе диетическая добавка не имеет лечебного действия. Но потребитель может рассчитывать на улучшение результата комплексной схемы лечения, когда добавка является ее составной частью. Для этого необходимо использование проверенных БАДов от авторитетных производителей, имеющих серьезную репутацию благодаря использованию научных разработок и современных технологий.

И, конечно, мнения врача никто не отменял.

Возьмем, например, категорию сорбентов. Эти средства созданы для приема внутрь с целью связывания ("обезвреживания") и выведения из организма токсинов, аллергенов и даже отдельных видов нежелательных бактерий. Сегодня в аптеках БАДы-сорбенты представлены наравне с лекарствами-сорбентами, их ассортимент достаточно широк.

Так сложилось, что именно в этой категории за последний год появилось много добавок- "пустышек" от малоизвестных производителей. Поэтому потребителю крайне важно знать о простых правилах, дающих возможность правильного выбора сорбента в аптеке.

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Правила выбора сорбента: как выбрать эффективный препарат?

Существует 2 основных правила, помогающих обезопасить себя от неприятностей, связанных с приобретением и употреблением некачественных препаратов. Даже по отдельности они существенно снижают существующие риски. В комплексе же – сводят опасность пострадать от лекарственных подделок к нулю.

Правило 1: доверьтесь сорбентам от проверенных производителей.

Выбирая тот или иной препарат, обращайте внимание на информацию о производителе. От приобретения продукции малоизвестных компаний лучше воздержаться. А вот авторитетных производителей диетических добавок, работающих в Украине, достаточно много, выбрать будет из чего. Они дорожат собственной, наработанной годами репутацией – и держат высокую планку качества своей продукции. Так, к примеру, отечественная компания "ОМНІФАРМА КИЇВ", созданная 11 лет назад, выпускает сегодня в Украине более 15 наименований препаратов натурального происхождения – и лекарства, и диетические добавки. Все предприятия, задействованные в процессе производства, сертифицированы, при этом "ОМНІФАРМА КИЇВ" обеспечивает внешний контроль над циклом производства и реализации своей самой известной продукции – серии сорбентов "БІЛЕ ВУГІЛЛЯ".

Правило 2: ориентируйтесь на рекомендации врача

Если лечащий врач прописал вам тот или иной сорбент, но в аптеке фармацевт настойчиво рекомендует купить вместо него какой-либо другой, "идентичный по действию" / "дешевле" / "более эффективный", следует настаивать на выполнении назначения врача. При этом вы можете сразу проверить упаковку, чтобы понять - лекарство это или БАД. Если вам предложили БАД от никому не известного завода, помните: как показывает клиническая практика, помочь преодолеть последствия отравления способны лишь немногие добавки. И никто не даст гарантии, что именно вам повезет натолкнуться на такое редкое исключение. Поэтому лучше довериться лекарствам-сорбентам с доказанной эффективностью, придерживаясь назначения врача, опирающегося на доказанную эффективность и безопасность.

В настоящее время специалисты, занимающиеся лечением пищевых инфекций и отравлений отдают предпочтение "белым" сорбентам из диоксида кремния, выбирая те препараты, которые имеют достоверную доказательную базу. На сегодня единственным украинским "белым" сорбентом, эффективность которого доказана клиническим исследованием мирового уровня, являются таблетки-лекарство "БІЛЕ ВУГІЛЛЯ". Способность этого лекарства-сорбента выводить токсины из организма в разы превышает соответствующие показатели обычного активированного угля. При этом сорбент еще и позволяет убрать действие "вредных" бактерий, скрывающихся за пищевым отравлением.

Поэтому не стоит легкомысленно относиться к выбору БАДов в целом и сорбентов в частности. Ведь от того, насколько качественный препарат вы выберете, в конечном итоге зависит не только то, не потратили ли вы деньги впустую. Зачастую этот выбор определяет, избавитесь вы от беспокоящей вас проблемы со здоровьем или напротив усугубите ее.

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