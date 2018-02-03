Ажиотаж вокруг угрозы карантина в Ривне: что там происходит

За эту неделю в Ривненской области заболели гриппом и ОРВИ почти 7 тысяч людей, из которых 5 - дети (74% всех заболевших). Количество заболевших выросло на 21% по сравнению с минувшей неделей.

Об этом сообщает местное издание ОГО.

"За эту неделю госпитализировали 174 человека (из них 135 детей). Эпидемический порог на данный момент превышен на 15 процентов в Дубровицком районе. Поэтому там решается вопрос о введении ограничительных мер. В других районах и городах в Ровенской области порог не превышен", - рассказал врач Виктор Мороз.

Как информирует 4vlada.com, с 2 по 9 февраля ученики Ривненского района не будут посещать школы - такое решение приняли местные власти.

В семи школах района процент заболеваемости учащихся превышает 20%: в Гориньградской, Рисвянской, Шпановской, Решуцкой, Хотинской, Городецкой и Зорянской школах. В большинстве учебных заведений - динамика к росту заболеваемости.

Также есть опасения, что с 5 февраля карантин начнется и в Ривне, однако начальник управления здравоохранения в городе Виктор Иськив говорит, что оснований для этого пока что нет.

В то же время Радиотрек сообщает, что почти 18% детей не посещают школы в Ривне из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ. Это критическая близость к карантинным мерам, которые вводят в случае, когда показатель превышает 20%.

"Посмотрим, изменится ли ситуация за субботу-воскресенье, и в 9:00 в понедельник соберется специальная комиссия, которая оценивает ситуацию, и примет решение. Карантин имеет большую вероятность быть объявленным", - сказала замглавы Ривне Галина Кульчинская.

Как писал "Обозреватель", в Украине из-за гриппа массово закрывают школы на карантин.