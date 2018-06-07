"Они все умрут!" Опального зама Супрун решили оправдать

Заместителя и.о. министра здравоохранения Украины Александра Линчевского, который оскандалился заявлением относительно онкобольных, собираются оправдать на заседании дисциплинарной комиссии.

Об этом OBOZREVATEL рассказал лидер движения "За трансплантацию" Юрий Андреев. По его словам, заседание комиссии превратится в шоу.

"От наших источников нам стало известно, что уже даже написано оправдательное постановление для Линчевского. Кто-то из высоких кабинетов позвонил, чтобы его обелили. Так что заседание дисциплинарной комиссии превратится в шоу. На самом деле Счетная палата нашла на него столько материала, что ему не на дисциплинарную комиссию нужно идти, а в суд", - говорит Андреев.

В выводах Счетной палаты, которая проверяла как тратятся деньги на лечение украинцев за границей, говорится о многочисленных нарушениях со стороны Минздрава. За это направление в ведомстве как раз и отвечает Александр Линчевский.

Пресс-служба Кабинета министров

В частности, в документе идет речь, что двусторонние договора с медицинскими учреждениями зарубежных стран не составлялись. Анализ стоимости лечения при выборе медицинских учреждений в зарубежных странах не проводился. Также как не проводилась и оценка качества и результативности лечения.

Счетная палата пришла к выводу, что Минздрав неэффективно использовал 286 млн грн бюджетных средств, выделенных для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями за рубежом, из которых 24 млн грн использовали с нарушением законодательства.

По словам Андреева, онкобольные вынуждены месяцами ждать, пока Минздрав их включит в очередь на лечение, тогда как по закону требуется не более 20 дней. "Фактически люди месяцами стоят в очереди, чтобы попасть в очередь Минздрава", - говрит Андреев.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Владимир Гройсман выступает за наказание для заместителя и.о. главы Министерства здравоохранения Александра Линчевского, если тот действительно заявил, что тратить деньги на онкобольных нецелесообразно, поскольку "они все равно умрут".