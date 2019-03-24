Антибиотик сам не купишь? В Украине могут измениться правила продажи лекарств

В Украине вскоре могут существенно измениться правила продажи лекарств в апетках.

Так, Гослекслужба на просьбу Министерства здравоохранения разрабатывает изменения в закон, чтобы увеличить размеры штрафов и ввести уголовное наказание за реализацию медпрепаратов без рецепта. Об этом сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в интервью "Радио Свобода".

В частности, она обратила внимание на проблему бесконтрольного приема антибиотиков.

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"Из-за того, что много лет пользовались антибиотиками неправильно, сейчас очень много туберкулеза или других болезней, которые уже не могут лечиться теми же антибиотиками, потому что уже есть резистентность (устойчивость) к ним", – сказала Супрун.

Она напомнила, что на заседании Кабмина приняли стратегию для борьбы именно с устойчивостью к антибиотикам.

"Лучше, чтобы люди не могли иметь такой свободный доступ, ведь в большинстве случаев не нужно лечиться антибиотиками, когда есть вирусное заболевание... И мы должны сузить причины, почему мы пользуемся ими", – подчеркнула чиновница.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 апреля в Украине полноценно заработает программа “Доступные лекарства”. Получить медикаменты можно будет в любой аптеке страны через электронный рецепт, который выписывают семейные врачи.

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