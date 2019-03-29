''Анестезиолог убежал с документами'': подробности смертельного ЧП с ребенком под Одессой

Гибель 8-летнего мальчика в Одесской области во время операции по удалению аденоидов принимает скандальный оборот. Родственники ребенка обвиняют медиков в халатности и боятся, что дело попытаются "замять".

Подробнее о ЧП – в публикации OBOZREVATEL.

Денис Паламарчук

"Противопоказаний не было"

Эта трагедия произошла в городской больнице Подольска (бывш. Котовск). После операции ученик местной школы Денис Паламарчук не пришел в сознание от наркоза. По словам родных, никаких противопоказаний у ребенка не было.

Как рассказала нашим журналистам тетя школьника Людмила Паламарчук, удалить аденоиды посоветовал врач.

"Сказал, что мальчик тяжело дышит и нужно делать операцию. Сдали все анализы, которые по заключению семейного доктора, были в норме", – отметила она.

ЧП произошло в горбольнице Подольска Google. Maps

Врачи больницы сказали, что удалять аденоиды будут под общим наркозом, что несколько удивило родных мальчика. В четыре года Денису уже делали хирургическое вмешательство на аденоидах, но проводилось это под местной анестезией.

То, что потом произошло, шокировало всех.

"Вместо 15 минут операция длилась 1,5 часа. После нее Денис не пришел в себя после наркоза и умер на операционном столе…" – срывающимся голосом сказала Людмила Паламарчук.

Женщина вспоминает, что узнав о трагедии, родные ребенка тут же поднялись в отделение хирургии. "К тому моменту уже не было ни лор-врача, ни анестезиолога, последний взял медицинскую карточку вместе с другими документами и куда-то убежал. Приехала полиция. И только минут через 40 появился анестезиолог", – подчеркнула тетя мальчика.

Денис Паламарчук Соцсети

По словам Людмилы, полиция на сегодняшний день открыла уголовное производство по ст. 140 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение медработником профессиональных обязанностей). Санкция статьи до трех лет лишения свободы.

Врачи: у ребенка было больное сердце

Главный врач Подольской городской больницы Александр Жуковский в комментарии OBOZREVATEL утверждает, что никто из медиков не пытался спрятать документы. "Буквально в первые часы было написано заявление в полицию. Документы оформляли в присутствии правоохранителей. Тело ребенка на следующий день было направлено на судмедэкспертизу", – рассказал он.

По словам главврача, Денис имел избыточный вес – 62 кг при норме 35 кг. Также при вскрытии у него была выявлена патология сердца.

В неофициальной беседе с журналистами OBOZREVATEL врачи больницы утверждали, что с таким сердцем мальчик мог умереть при любой небольшой физической нагрузке.

Денис Паламарчук Соцсети

Что касается анестезии, то операцию, по словам Жуковского, было решено делать под общим наркозом, так как санитарка вряд ли бы удержала мальчика, да и стресс ребенок получил бы больший: "Никакой халатности не было. Обычная рабочая процедура", – отметил главврач, при этом высказал соболезнования семье ребенка.

Родственники Дениса напротив утверждают, что у мальчика не было проблем со здоровьем. По их словам, школьник хоть и был пышным, ожирением при этом не страдал. Ранее он также ходил на кикбоксинг.

"Ребенок никогда не болел, и у него не было хронических заболеваний. Прошлым летом ему делали полную диагностику, даже биохимический анализ – все показатели были в пределах нормы. У нас есть заключения. Если у Дениса, как теперь утверждают медики, были проблемы со здоровьем, почему его положили на операцию?" – задается вопросом Людмила.

Женщина считает, что причиной смерти племянника является "передозировка при анестезии".

Потеряла сына и мужа

По словам родственников, мама Дениса Алина переживает сейчас сильнейший стресс. Полгода назад женщина потеряла мужа Евгения. С тех пор вся ее любовь переключилась на сына. Теперь не стало и его.

Денис с отцом Соцсети

Родные Алины говорят, что сделают все, чтобы виновные в смерти ребенка понесли наказание.

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