Звезды похвастались тысячами любовниц и попали в рейтинг

Знаменитости поделились пикантной информацией, сообщив сколько у них было любовниц.
Об этом сообщает The Sun.
В рейтинге звезды, которые смогли очаровать тысячи поклонниц, разместились по возрасту.
Рассел Брэнд, комик, 43 года, около 1000 любовниц.
Рассел Брэнд
24smi.org
Дин Гаффни, актер, 41 год, количество любовниц - более 1000.
Дин Гаффни
hellomagazine.com
Кирк Норкросс, актер, 31 год, точной цифры нет, 800-1000.
Кирк Норкросс
itsbiznews.blogspot.com
Хью Хефнер, основатель журнала "Playboy", умерший в возрасте 91 год, конкретной цифры не назвал, 1000-2000.
Хью Хефнер
biography.com
Джек Николсон, актер, 82 года, в его копилке более 2000 любовных завоеваний.
Джек Николсон
rogerebert.com
Джин Симмонс, 69, фронтмен рок-группы Kiss спал с почти 5000 женщин.
Джин Симмонс
peoples.ru
Чарли Шин, 53 года, неоднократно хвастался числом любовниц в 5000.
Чарли Шин
usatoday.com
Рик Флєр, 70 лет, на счету американского рестлера более 10 тысяч любовных связей.
Рик Флэр
rucub.ru
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