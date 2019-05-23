Звезды похвастались тысячами любовниц и попали в рейтинг

Знаменитости поделились пикантной информацией, сообщив сколько у них было любовниц.

Об этом сообщает The Sun.

В рейтинге звезды, которые смогли очаровать тысячи поклонниц, разместились по возрасту.

Рассел Брэнд, комик, 43 года, около 1000 любовниц.

Рассел Брэнд 24smi.org

Дин Гаффни, актер, 41 год, количество любовниц - более 1000.

Дин Гаффни hellomagazine.com

Кирк Норкросс, актер, 31 год, точной цифры нет, 800-1000.

Кирк Норкросс itsbiznews.blogspot.com

Хью Хефнер, основатель журнала "Playboy", умерший в возрасте 91 год, конкретной цифры не назвал, 1000-2000.

Хью Хефнер biography.com

Джек Николсон, актер, 82 года, в его копилке более 2000 любовных завоеваний.

Джек Николсон rogerebert.com

Джин Симмонс, 69, фронтмен рок-группы Kiss спал с почти 5000 женщин.

Джин Симмонс peoples.ru

Чарли Шин, 53 года, неоднократно хвастался числом любовниц в 5000.

Чарли Шин usatoday.com

Рик Флєр, 70 лет, на счету американского рестлера более 10 тысяч любовных связей.

Рик Флэр rucub.ru

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