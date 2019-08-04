Ученые создали мутанта человека и обезьяны: шокирующие фото и видео

Американо-испанская команда ученых сумела создать эмбрион-химеру из клеток человека и обезьяны.

Об этом сообщает El Pais со ссылкой на биолога и проректора по исследованиям Католического университета Мурсии Эстрелью Нуньес. Отмечается, что исследования проводились в Китае. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В частности, его авторы ввели стволовые клетки человека в эмбрионы животных, чтобы выращивать новые органы для трансплантации.

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Созданный учеными эмбрион Скриншот с видео

Результатом экспериментов стал эмбрион с человеческими клетками, который так и не появился на свет, поскольку ученые остановили процесс.

"Итоговая цель — создать человеческий орган, который подходит для трансплантации, однако сам путь к цели почти столь же интересен для ученых", — пояснила Нуньес.

Отметим, что данное исследование уже раскритиковали коллеги ученых во всем мире. По их мнению, оно нарушает этические нормы.

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