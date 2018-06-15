Топ-8 продуктов для улучшения потенции

Не секрет, что от питания во многом зависит состояние здоровья в целом. Также продукты влияют и на потенцию у мужчин, потому так важно выбирать правильный рацион.

MEDOBOZ подготовил для вас список самых полезных для потенции продуктов. Добавьте их в свой ежедневный рацион, и поводов нервничать по поводу своей сексуальной функции у вас не возникнет.

Арбуз

Арбуз - один из богатейших природных источников L-цитруллина, аминокислоты, которая может улучшить эрекцию. Так, L-цитруллин превращается в L-аргинин, когда он находится в организме. Подобно виагре, L-аргинин стимулирует выработку оксида азота, увеличивая приток крови к пенису, усиливая эрекцию.

Яблоки

Яблоки помогают улучшить качество сексуальной функции. Это все благодаря содержанию в яблоках большого количества кверцетина – флавоноида, который способствует увеличению выносливости.

Имбирь

Корень имбиря помогает улучшить вашу сексуальную жизнь, поскольку нормализует кровоток и улучшает состояние артерий. Исследования показали, что употребление одной чайной ложки имбиря всего несколько раз в неделю - это все, что вам нужно, чтобы получить полезные для здоровья преимущества.

Бананы

Эти тропические фрукты полны простых углеводов, помогают повысить в организме уровень энергии и калия. Бананы упреждают мышечные спазмы, которые нарушают сексуальную функцию.

Чеснок

В результате исследований выяснилось, что регулярное употребление чеснока может остановить образование липидных бляшек в сосудах, в том числе и в пенисе. Потому чтобы не возникало проблем с потенцией, ежедневно добавляйте в любимые блюда.

Орешки

Еще один продукт для улучшения потенции – орехи. Фисташки, арахис и грецкие орехи содержат аминокислоту L-аргинин, которая является одним из строительных блоков оксида азота, помогающего поддерживать эрекцию. Кроме того, этот продукт содержит магний, который повышает энергию и выносливость.

Гранатовый сок

В этом напитке огромное количество антиоксидантов, поддерживающих кровоток, за счет этого гранаты – прекрасные помощники мужской потенции.

Шпинат

Помните моряка Попая из мультика и его любовь к шпинату? Так вот, шпинат и правда способен поддерживать и увеличивать мужскую силу. Секрет его в высоком содержании аргинина. Когда эта аминокислота попадает организм, она превращается в оксид азота, помогающий возникновению и поддержанию эрекцию.

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