ТОП-7 привычек, ухудшающих потенцию

Сила потенции - важное условие, при котором представители сильной половины человечества могут чувствовать себя мужчинами с большой буквы. И если что-то не в порядке с первым, несомненно страдает второе.

На потенцию влияет буквально все – от эмоционального состояния до физического самочувствия. А еще по капле ее оттачивают ежедневные привычки, которым часто не придают значения.

MEDOBOZ собрал для вас список главных привычек, которые могут быстро ухудшить ваши сексуальные способности. Откажитесь от них, и неприятные сюрпризы в постели вам будут не страшны.

Прогуливать тренировки

Многочисленные исследования показали, что мужчины, которые больше тренируются, обладают более мощной эректильной и сексуальной функцией. И наоборот, было установлено, что у малотренирующихся участников наблюдений сексуальные возможности оставляли желать лучшего.

Медики твердят, что физические нагрузки помогают поддерживать правильный уровень мужских гормонов в организме. Кроме того, за счет активности поддерживается нормальное кровообращение, что тоже немаловажно в сугубо мужских вопросах.

Курение

Страсть к сигаретам не только нарушает сексуальную функцию, но и способна сделать мужчину бесплодным, поскольку из-за влияния никотина сильно снижается активность сперматозоидов.

В остальном от проблем из-за курения с потенцией страдает боле 70% мужчин в возрасте старше 45-50 лет. Потому подумайте еще раз, возжелав очередную сигарету. Тем более, что есть и обратная связь – после отказа от курения потенция восстанавливается.

Ограничивать себя в сексе

У каждого на то свои причины: нет постоянно партнерши, не хватает времени, нет желания и пр. И это прямой путь к тому, что когда вы таки решитесь на интим, потерпите фиаско.

Медики рекомендуют заниматься сексом минимум трижды в неделю, чтобы поддерживать сексуальную функцию в норме. К тому же, секс положительно влияет на психологическое состояние и работу мозга, потому позитивный эффект отразится и на других сферах вашей жизни.

Постоянно недосыпать

Наблюдения медиков и ученых показали, что недосып приводит к ослаблению сексуального влечения уже на следующий день и к ухудшению потенции в долгосрочной перспективе. В ведь в результате недосыпов страдают кровообращение и обменные процессы, а также нарушается работа нервной системы, что в комплексе может привести к импотенции.

Питаться фастфудом и полуфабрикатами

Нездоровое питание сказывается не только на внешности, приводя к набору лишнего веса. Последствием любви к "мусорной" еде может стать атеросклероз, который в свою очередь приводит к нарушению кровообращения, в частности, притока крови к мужскому "достоинству". А еще фастфуд и полуфабрикаты лишают организм полезных веществ, что провоцирует нарушение метаболических процессов и гормональному дисбалансу.

Просиживать перед телевизором и пропадать в компьютерных играх

Как показали множественные исследования, мужчины, которые проводят у телевизора или компьютера 20 и более часов в неделю, на 44% более склонны к проблемам с эрекцией. Так, низкая физическая активность и сидячий образ жизни приводят к нарушению кровообращения в органах малого таза, что и сказывается на сексуальных возможностях.

Плохо чистить зубы

Оказывается, на потенцию влияет даже качество гигиены полости рта. При ее недостатке накопившиеся во рту бактерии распространяются по всему организму, вызывая воспаление и повреждение кровеносных сосудов, в частности, в пенисе, что и провоцирует трудности с эрекцией.

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