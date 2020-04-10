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/ Андрология

Применение препарата Аваналав при любой сочетанной патологии

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Эректильная дисфункция относится к числу хорошо изученных патологий. На ее развитие оказывают влияние многие факторы и сопутствующие заболевания. К числу усугубляющих ситуацию причин относят курение, злоупотребление алкоголем, несбалансированное питание и малоподвижный образ жизни.

Сегодня отмечается увеличения числа молодых мужчин, страдающих данным нарушением, что связано не только с соматическими болезнями, но и с психогенными факторами. Также наблюдается и обратная взаимосвязь – нарушение половой функции негативно отражается на самооценке, качестве сексуального удовлетворения, межличностных отношениях.

Нарушение эрекции является проблемой, от которой не застрахованы мужчины любой национальности, в среднем она затрагивает более половины всех мужчин в мире старше 40 лет. При этом нет данных, которые бы подтверждали, что дисфункция является прямым следствием старения.

Наиболее эффективное медикаментозное лечение, существующее на сегодняшний день, основано на применении ингибиторов фосфодиэстеразы-5 (ФДЭ-5). В их число входит вещество аванафил, разработанное известной американской компанией VIVUS Inc. Во всем мире подобные препараты заслуженно относятся к средствам первой линии терапии, что обеспечивается простотой использования, слабовыраженными побочными явлениями, надежностью и высокой эффективностью.

Аваналав – современный препарат, который не имеет ограничений по применению в зависимости от этиологии развития половой дисфункции. Чаще всего его выбирают за безопасный фармакологический профиль и быстрое и продолжительное развитие действия.

К числу наиболее распространенных побочных эффектов относят типичные для ингибиторов ФДЭ-5 нарушения – головную боль и гиперемию лица. В большинстве случаев эти явления протекают в легкой форме и позволяют применять препарат как по требованию, так и постоянно.

Согласно проведенным исследованиям, прием ингибиторов ФДЭ-5 к увеличению частоты нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы не приводит. Исследования проводились в том числе и у мужчин, принимающих лекарства от артериальной гипертензии, включая комбинированное лечение с диуретиками, ингибиторами АПФ, антагонистами кальция, бета-блокаторами.

Не отмечено негативных последствий при применении Аваналав одновременно с варфарином, ацетилсалициловой кислотой. Единственной нежелательной комбинацией является сочетанная терапия с нитратами, что связано с высокой вероятностью возникновения гипотензии.

Очень высокая степень риска сердечно-сосудистых событий ассоциируется у мужчин, страдающих сахарным диабетом. На фоне проведения длительной терапии аванафилом отмечается не только улучшение половой функции, но и положительное воздействие на гладкие мышцы сосудов, функцию эндотелия и снижение степени фиброза.

При психогенной этиологии расстройств половой функции часто назначаются антидепрессанты. Они предназначены для снижения уровня страха и тревожности, что должно положительно влиять на эрекцию. Однако эти препараты отличаются длительным развитием терапевтического воздействия и высокой вероятностью возникновения побочных эффектов.

Во время исследования эффективности Аваналава у пациентов с психогенной дисфункцией отмечалось достоверное улучшение эректильной функции, это позволяет отказаться от проведения терапии антидепрессантами.

У пожилых мужчин часто встречается сочетание нарушения эрекции и мочеиспускания. Применение ингибиторов ФДЭ-5 способствует расслаблению гладкомышечной ткани мочевыводящих путей, что оказывает положительное воздействие на течение этих патологий.

При появлении первых признаков полового расстройства важно обратиться за консультацией к урологу или андрологу. Это позволит назначить оптимальную схему лечения, сочетающуюся с терапией основного заболевания. Способ применения – разово, системно, устанавливается индивидуально.

В зависимости от выраженности болезни, переносимости и характера сопутствующих патологий аванафил назначается в суточной дозе 50, 100 или 200 мг. Установлено, что увеличение дозы к усилению терапевтического действия не приводит. В приеме препарата чаще, чем 1 раз в день, обычно нет необходимости.

Результаты применения Аваналава оценивались по шкале Международного индекса эректильной функции, согласно полученным данным, улучшение отмечается по всем параметрам. Подводя итог можно заключить, что аванафил является высокоэффективным и безопасным препаратом, который может применяться независимо от причины, вызвавшей патологию.

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