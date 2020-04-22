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/ Андрология

Побочные эффекты при применении ингибиторов ФДЭ-5

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Эректильная дисфункция относится к числу распространенных патологий. Ее возникновение связано преимущественно с соматическими заболеваниями, хотя ситуация может усугубляться психогенными причинами.

Возможность проведения полового акта является не только физиологической потребностью, но и символом власти, мужественности и силы, поэтому нарушение этой способности ухудшает психический статус мужчины, что приводит к значимому снижению качества жизни. Если своевременно не начать эффективное лечение, возможно повышение нервозности и раздражительности, развитие тревожно-депрессивных состояний.

Еще 50 лет назад половое бессилие было фактически приговором, поскольку доступное и адекватное лечение отсутствовало. С открытием свойства ингибиторов фосфодиэстеразы 5 типа (ФДЭ-5) воздействовать на кавернозные тела полового члена появилась возможность эффективно решать проблему, при этом причина, которая ее вызвала, практически не имеет значения.

Степень эффективности ингибиторов ФДЭ-5 зависит от многих факторов, в т. ч. от этиологии заболевания, возраста, сопутствующих патологий. Наилучшие результаты в максимально короткие сроки обычно отмечаются у молодых мужчин, у которых нарушение половой функции связно с психогенными причинами, при органической природе болезни чаще всего требуется длительная терапия.

Среди всех ингибиторов ФДЭ-5 сегодня наиболее безопасным и эффективным считается аванафил. Это активное вещество входит в состав препарата Аваналав, который успешно прошел все клинические испытания и не так давно появился на рынке Украины.

Несмотря на существующую возможность решить проблему полового бессилия, за помощью к врачу обращаются далеко не все мужчины, по разным оценкам – примерно 20-30% пациентов. Наиболее распространенная причина – стеснение и нежелание обсуждать болезнь. Другим, не менее часто встречаемым основанием для отказа, является миф о том, что ингибиторы ФДЭ-5 вызывают различные побочные явления, включая привыкание.

Причиной развития нежелательных явлений служит накопление цГМФ в других органах, кроме полового члена. Их выраженность и разнообразие имеет индивидуальную вариативность и зависит от избытка циклического гуанозинмонофосфата. Чаще всего на фоне терапии ингибиторами ФДЭ-5 развивается заложенность носа, головокружение, нарушение со стороны органа зрения (в виде искажения цветового восприятия), боли в области спины, миалгия, диспепсия, приливы крови, головная боль.

Эти нарушения обычно не сопровождают каждый прием препарата, а возникают время от времени. При этом они не носят выраженный характер, требующий отмены терапии: при проведении клинических исследований от приема препарата из-за нежелательных явлений отказалось лишь незначительное число мужчин.

Среди разных ингибиторов изофермента PDE-5 аванафил, согласно проведенным исследованиям, считается наиболее безопасным. Он вызывает наименьшее число побочных реакций, при этом отличается ранним развитием действия – через 15-30 минут после приема. Эти свойства препарата обусловлены улучшенным фармакологическим профилем: конечный период полувыведения составляет примерно 5 часов, среднее время достижения максимальной концентрации вещества в крови – 30-45 минут.

Оценивать успешность проводимой терапии по одноразовому приему не следует, минимальным считается применение препарата на протяжении 1-2 недель. Превышать максимальную суточную дозу (200 мг) не рекомендуется, это не приводит к увеличению эффективности лечения, однако может негативно сказаться на развитии побочных явлений.

Сегодня эректильная дисфункция не относится к числу неразрешимых проблем. Из-за отсутствия достоверной информации о простоте, переносимости и эффективности терапии от лечения добровольно отказывается порядка 80-90% мужчин с нарушением эрекции.

Оценить соотношение существующих рисков и пользы от приема лекарства, а также отказаться от безосновательных предположений относительно безопасности ингибиторов ФДЭ-5 можно, если установить доверительные отношения между врачом и пациентом. Также, в дополнение к медикаментозной терапии, важна психологическая поддержка в семье. Благодаря Аваналаву и аналогичным препаратам можно восстановить способность совершать половой акт в полном объеме и, одновременно с этим, вернуть уверенность в себе и своих силах.

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