Особенности применения ингибиторов ФДЭ-5

В мужской сексуальной медицине среди других патологий первое место занимает эректильная дисфункция. Под этим понятием подразумевают длительно сохраняющуюся неспособность достигать и/или поддерживать эрекцию на адекватном для успешного осуществления полового акта уровне.

Нарушение эрекции – достаточно деликатная проблема, поэтому далеко не каждый мужчина своевременно с ней обращается к врачу. В результате проведения эпидемиологических исследований установлено, что сексуальные расстройства в той или иной степени испытывает более половины мужчин 40-70 лет. По мере старения проблема усугубляется, при этом с возрастом не только растет частота встречаемости патологии, но и усиливается степень ее выраженности.

Расстройство половой функции нередко вызывает у мужчин ощущение настоящей трагедии. Ситуация часто сопровождается серьезным снижением качества жизни, появлением проблем дома и на работе, развитием тяжелой депрессии.

При выборе метода лечения важное значение имеет понимание механизма эрекции. При сексуальной стимуляции полового члена в центре эрекции спинного мозга появляется нервный импульс, который по нервным волокнам достигает тазового сплетения и затем – кавернозных тел полового члена. В результате происходит высвобождение оксида азота (NO), что приводит к инициированию процесса эрекции.

Сегодня установлено, что в 80% случаев нарушение эрекции связано с органическими причинами. Триггерными факторами являются сердечно-сосудистые и неврологические заболевания, печеночная/почечная недостаточность, патология может развиться на фоне сахарного диабета, гипертиреоза, хирургических вмешательств. К числу усугубляющих причин относится депрессия, употребление алкоголя, курение, малоподвижный образ жизни, прием лекарственных средств от артериальной гипертензии, гормонов и транквилизаторов.

Лечение потенции долгое время было проблематичным, поскольку оно не отвечало основным критериям – сочетанию эффективности, безопасности и неинвазивности. Ингибиторы ФДЭ-5 в свое время стали революционным прорывом. Основным достоинством этих препаратов считается высокая эффективность при эректильной дисфункции, вызванной любой причиной. Более правильно в отношении группы этих лекарств применять определение не стимулятор, а модулятор, поскольку их действие направлено на развитие и поддержание эрекции в ответ на сексуальную стимуляцию.

Есть разные препараты, в состав которых входят ингибиторы ФДЭ-5, формула активных веществ постоянно совершенствуется, и на рынке появляются новые медикаменты. Сегодня Аваналав считается одним из лидеров этой группы средств. Согласно результатам многих исследований, это лекарство одинаково эффективно как при разовом приеме, так и при систематической терапии.

Для достижения оптимального эффекта до начала приема препарата важно понять принцип его воздействия. Сам по себе аванафил прямого расслабляющего влияния на кавернозные тела не оказывает. Эффективность лечения основана на том, что путем ингибирования PDE-5 усиливается релаксирующий эффект NO. Не следует завышать свои ожидания, а также предполагать возможность появления эрекции при отсутствии сексуального влечения.

Прием Аваналава желательно согласовать с семейным врачом. Это позволит избежать ситуации, когда вместо решения одной проблемы происходит усугубление многих других. Это относится к болезням, которые являются абсолютными или относительными противопоказаниями к проведению терапии, включая острый инфаркт миокарда, перенесенный в недавнем времени, неконтролируемые нарушения сердечного ритма, тяжелые нарушения почечной и печеночной функции.

Также важно знать перечень возможных побочных реакций – головная боль, приливы, диспепсия, заложенность носа. Если во время лечения появляются другие нежелательные явления, особенно выраженного характера, нужно обратиться к врачу.

Для исключения развития психогенной эректильной дисфункции немаловажно обсуждать возникшую проблему с партнершей. Это позволит исключить вероятность манипуляции, что негативно отражается на психологическом состоянии мужчины. Применение Аваналава способствует повышению самооценки, улучшению эмоционального фона, часто терапия позволяет сохранить отношения и семью.