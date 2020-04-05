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/ Андрология

Особенности использования препарата Аваналав

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Ежегодно появляется множество новых лекарственных средств, предназначенных для терапии эректильной дисфункции. Среди аналогов выделяется препарат Аваналав, который позволяет значительно улучшить качество жизни, при этом его применение связано с минимальной вероятностью развития побочных реакций.

Золотым стандартом лечения дисфункции эрекции являются ингибиторы фосфодиэстеразы-5 (PDE-5). Каждое новое поколение этих средств отличается от предшественников улучшенными характеристиками. Прежде всего это относится к фармакокинетическому профилю, эффективности, безопасности и экономической доступности.

Аванафил – активное вещество Аваналава, разработанное американской компанией VIVUS Inc. Опыт широкого использования препарата пока отсутствует, однако при проведении клинических испытаний установлена хорошая переносимость, благоприятный фармакодинамический и фармакокинетический профиль, минимальные нежелательные явления.

После однократного/многократного приема аванафил быстро всасывается, достигая максимальной концентрации в крови за 30-45 минут. Вещество характеризуется коротким периодом полувыведения (на протяжении примерно 5 часов). Это позволяет проводить терапию у людей с нарушениями функции почек/печени, при этом начинать прием рекомендуется с минимальной дозы.

В большинстве случаев лечение не вызывает побочные эффекты, к числу наиболее вероятных нежелательных явлений относятся такие нарушения, как головная боль, заложенность носа, гиперемия. В крайне редких случаях возможно развитие бессонницы, диспепсии, мышечных спазмов, повышенной утомляемости.

Аваналав имеет ограниченный перечень противопоказаний, тем не менее перед началом его приема следует обратиться к врачу. Эректильная дисфункция может быть вызвана различными причинами, поэтому для эффективного лечения необходимо проконсультироваться у терапевта, уролога, андролога или сексопатолога. Отличительной особенностью препарата является эффективность практически во всех случаях, независимо от причины нарушения.

В зависимости от показаний и ответа на терапию, Аваналав может использоваться разово или постоянно. Для определения наиболее предпочтительного способа применения необходима консультация врача.

В большинстве случаев прием по требованию оправдан при психогенной эректильной дисфункции, когда симптомы носят спонтанный, эпизодический характер. Чаще всего нарушения возникают у мужчин в возрасте 25-40 лет. Медикаментозное лечение рекомендуется дополнять работой с психологом или семейным психотерапевтом.

Чаще всего аванафил назначается в разовой дозе 100 или 200 мг, многие мужчины отмечают эффективность терапии в дозе 50 мг. Прием препарата за 15-30 минут до сексуальной активности помогает побороть чувство неуверенности в себе из-за конфликта с партнером, болезненных воспоминаний о неудачном сексуальном опыте, стресса или чрезмерной усталости.

Регулярно препарат обычно назначают в дозе 50-100 мг 1 раз в день. Такой способ применения наиболее предпочтительный при множественных сопутствующих заболеваниях, он не сопровождается развитием побочных эффектов и может сочетаться с лекарственными средствами от основного заболевания.

Препарат может применяться при патологиях сердечно-сосудистой системы, однако в этом случае требуется определенная осторожность, что связано с наличием потенциального риска возникновения кардиологических осложнений на фоне сексуальной активности. Особенно важно строго придерживаться назначенной дозировки мужчинам с деформацией полового члена или наличием болезней, которые предрасполагают к развитию приапизма (включая лейкоз, серповидно-клеточную анемию).

В случае недостаточной эффективности лечения увеличивать суточную дозу или принимать аванафил в сочетании с другими препаратами с аналогичным действием не следует. Во время терапии нужно исключить употребление алкоголя, поскольку это может привести к развитию артериальной гипотензии, обморочных состояний или головокружения.

Для того чтобы наиболее эффективно решить проблему эректильной дисфункции, важно обратиться за медицинской помощью при появлении первых, даже слабовыраженных симптомов. Для выявления причины и подтверждения диагноза следует пройти необходимые обследования.

Аваналав может применяться при лечении эректильной дисфункции разной этиологии. Среди предшественников и аналогичных средств его выделяет простота и удобство применения, высокая безопасность и эффективность. Благодаря препарату не только усиливается эрекция, но и увеличивается продолжительность полового акта. Терапия позволяет вернуть уверенность в своих силах, восстановить партнерские отношения и улучшить качество жизни в целом.

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