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/Андрология

Можно стать бесплодными: мужчин предупредили об опасности стероидов

1.2тЧитать материал на украинском

Ученые из университета Брауна в США и Университета Шеффилда в Великобритании обнаружили эволюционный парадокс (Моссмана-Пейси): мужчины вредят своей фертильности, пытаясь стать привлекательнее.

С целью получить накачанное тело мужчины принимают стероиды, однако последние могут негативно повлиять на их плодовитость. Об этом сообщает информационное издание ВВС.

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Мужчины употребляют стероиды для увеличения мышечной массы. С точки зрения эволюции, это помогает им добиваться лидерства и доминирование среди других мужчин. Так, они отстаивают право передать свою генетическую информацию первыми. "Прокачанный" внешний вид помогает завоевать внимание женщин. Однако не помогает обзавестись потомством из-за отсутствия сперматозоидов в их эякуляте.

стероиды

стероиды

iz.ru

Стероиды нарушают нормальную работу яичек, что приводит к уменьшению продукции спермы, вплоть до полного прекращения.

По оценкам ученых, до 90% мужчин, которые употребляют анаболические стероиды, могут стать стерильными.

Также ранее MedOboz писал, что противоаллергические средства могут стать причиной бесплодия у мужчин.

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Костина Катерина
Костина Катерина
Cпacибо тeм, ктo пoкaзaл мне этот пpeкрaсный caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁vuyqkj Пpocто пройдя опрoс получила пoчти полyгодовую зapплaтy)) Пoльзyйтеcь, пoкa eсть вoзможнoсть=)
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