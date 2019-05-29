Можно стать бесплодными: мужчин предупредили об опасности стероидов

Ученые из университета Брауна в США и Университета Шеффилда в Великобритании обнаружили эволюционный парадокс (Моссмана-Пейси): мужчины вредят своей фертильности, пытаясь стать привлекательнее.

С целью получить накачанное тело мужчины принимают стероиды, однако последние могут негативно повлиять на их плодовитость. Об этом сообщает информационное издание ВВС.

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Мужчины употребляют стероиды для увеличения мышечной массы. С точки зрения эволюции, это помогает им добиваться лидерства и доминирование среди других мужчин. Так, они отстаивают право передать свою генетическую информацию первыми. "Прокачанный" внешний вид помогает завоевать внимание женщин. Однако не помогает обзавестись потомством из-за отсутствия сперматозоидов в их эякуляте.

стероиды iz.ru

Стероиды нарушают нормальную работу яичек, что приводит к уменьшению продукции спермы, вплоть до полного прекращения.

По оценкам ученых, до 90% мужчин, которые употребляют анаболические стероиды, могут стать стерильными.

Также ранее MedOboz писал, что противоаллергические средства могут стать причиной бесплодия у мужчин.

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