Боль в пояснице у мужчин: названы основные причины

У мужчин боль в пояснице, которая возникает вместе с болью в яичках, встречается реже и может указывать на заболевания, которое требует обращения к врачу.

Medical News Today подготовил список возможных причин боли в пояснице, который включают в себя следующие состояния.

Поясничный спондилолистез (сдвиг позвонков) может возникнуть из-за травм, повторяющихся нагрузок на позвоночник или с возрастом. Боль возникает при давлении на один из спинномозговых нервов и иногда может распространяться вниз по яичкам или ногам.

Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) могут возникать из-за патогенных бактерий в органах мочевыделительной системы: мочевом пузыре, почках, мочеточнике и уретре. ИМП могут вызывать боль или жжение во время мочеиспускания, эта боль может распространяться на яички.

Сильная боль в нижней части спины или живота вместе с лихорадкой, тошнотой и рвотой характерна для почечной инфекции.

Эпидидимит - это воспаление придатка семенника, который хранит и транспортирует сперматозоиды из яичек в семявыносящий проток. Может вызвать боль в мошонке и яичках, которая иногда распространяется в другие области тела, включая пах и нижнюю часть спины или боков.

Боль в пояснице Иллюстрация

Камни в почках - твердые минеральные отложения в почках. Могут блокировать отток мочи из почек, вызывая острую боль в нижней части спины и по бокам, которая также может распространяться на нижнюю часть живота, область паха и кончик полового члена.

Рак яичек - злокачественные новообразования в яичках. Редко боль в нижней части спины и боль в яичках могут быть признаком этого онкозаболевания. Однако иногда может ощущаться боль в яичке, тяжесть в мошонке или нижней части живота.

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