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/Аллергология

Женщине диагностировали аллергию на воду: как она выживает

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21-летняя Ниа Селвей из Англии ежедневно борется с очень редкой аллергией на воду. Одна капля воды может вызвать сильное жжение во всем теле, которое длится часами.

Об этом сообщает Health24.

Ниа Селвей

Ниа Селвей

vokrugsveta.ua

Девушке был поставлен диагноз водный зуд - состояние, при котором контакт с водой любой температуры вызывает сильный зуд без видимых изменений на коже.

Несмотря на то, что на внутренние органы Нии аллергия не повлияла, и она все еще может пить воду, все, от ее собственных слез до пота, может вызвать аллергическую реакцию на ее коже.

Ниа Селвей

Ниа Селвей

health24.com

Никакие лекарства или лечение не оказали существенного влияния на самочувствие Нии. Если я контактирую с водой любой частью своего тела, боль распространяется на спину и туловище, иногда на все мое тело, говорит девушка.

Симптомы у Нии настолько сильны, что после реакции на воду она часто засыпает от истощения. Несмотря на консультации с многочисленными специалистами в течение почти четырех лет, причина аллергии на воду еще не установлена.

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