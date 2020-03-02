Выяснились трагические подробности гибели 19-летней роженицы на Черниговщине

19-летняя роженица Алина Чуприна, которая умерла на Черниговщине, не болела и хорошо переносила беременность. Мать Алины Наталья рассказала, что ее дочь не болела и беременность переносила хорошо.

Об этом сообщила "Фактам" мать девушки. Она добавила, что кесарево сечение не планировалось.

"Дочка хотела рожать сама и врачи не видели никаких противопоказаний. У них с Антоном, ее гражданским мужем, были запланированы партнерские роды. 16 февраля у Алины начались схватки. Изначально ей ставили дату родов 18 февраля. Алина с Антоном поехали в больницу. Там ее осмотрели и сказали, что это так называемые тренировочные схватки. Хотели отправить домой, но я сказала дочке оставаться в больнице под наблюдением врачей", – сообщила женщина.

Выяснились трагические подробности гибели 19-летней роженицы Факты

Поздно вечером следующего дня Алину повезли на экстренное кесарево сечение, ночью родился ребенок.

"Мне показали ребенка, но к Алине не пустили. Меня буквально выгнали из больницы, не дали даже переодеться: "Уходи, тебе нечего здесь делать!" Отдали ему телефон Алины и сказали приходить не раньше семи часов утра", – сообщила мать.

Заведующая роддомом Лидия Ивановна падала на колени перед родными погибшей.

"Она упала передо мной на колени: "Я хотела спасти твоего ребенка! Мы не виноваты, она умерла уже в реанимации". Нас повели в реанимацию. Я услышала, как за дверью одного из кабинетов врачи обсуждали, что и как нужно нам сказать. В результате к нам вышел какой-то врач, но не смог ничего объяснить", – говорит Наталья.

При этом до сих пор не известно, какой препарат спровоцировал аллергическую реакцию. Ребенок, которого назвали Святославом, находится в роддоме из-за желтухи.

Как сообщал OBOZREVATEL, родители требуют признать их жертвами в данной ситуации из-за врачей. Роженица скончалась из-за аллергии на препарат. Ребенок, которого взяли воспитывать родители девушки, остался жив.

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