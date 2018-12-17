Врач предупредила украинцев об опасной болезни: кто в группе риска

В Украине за последние годы значительно выросла заболеваемость бронхиальной астмой. Среди основных причин этого явления – плохая экология, различные аллергии, стрессы и курение.

Кто наиболее подвержен опасности заболеть, рассказала в эфире ObozTV врач-аллерголог Татьяна Бондаренко.

"Бронхиальная астма – это глобальная проблема здравоохранения по всему миру, тенденция увеличения заболеваемости растет. В Украине за последние 10 лет заболеваемость выросла на 30%, а всего в мире от астмы страдает более 200 млн человек", - рассказала Бондаренко.

По словам врача, больше всего предрасположены к бронхиальной астме дети, но и среди взрослого населения рост заболеваемости высок.

"Среди причин заболеваемости бронхиальной астмой я бы отметила генетическую предрасположенность, а также аллергены, которые нас окружают, неаллергические вещества – вредное производство, экологические условия, смог, активное и пассивное курение", - объяснила она.

Бондаренко отдельно отметила аллергическую бронхиальную астму, которая развивается под воздействием различных аллергенов: "Это может быть и плесень, и клещи в домашней пыли, пыльца, шерсть различных животных".

Также, по ее словам, провоцировать бронхиальную астму может стресс, гормональная дисфункция, чрезмерная физическая нагрузка.

"Пиковые сезоны обострений у разных пациентов свои. Кто-то предрасположен к пыльцевой бронхиальной астме, связанной с опылением различных растений – это может быть и весна, и лето, и осень. Бывает обострение бронхиальной астмы в осенне-зимний период, когда плохая вентиляция помещений, конденсат может давать рост развития плесени, в плохо проветриваемом помещении скапливаются различные аллергенные триггеры", - объяснила врач.

"Если это заболевание уже развилось, появились определенные симптомы – удушье, затруднение дыхания, частый кашель. Когда пациент просыпается ночью от удушья, нужно обратиться к доктору, поставить диагноз, разобраться в его причине и тогда доктор расскажет, как на это заболевание воздействовать, какие препараты применять и как снимать данное состояние", - заключила Бондаренко.

mk.ru

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