Главная Новости
Мова Язык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Аллергология

"Видите медуз? Лучше в воду не идти!" Врач предупредил украинцев об опасности

511 Читать материал на украинском

Во время купания в море контакта с медузами стоит избегать, особенно аллергикам.

Причем жалить могут не только живые, но и мертвые медузы, предупредил в эфире ObozTV кандидат медицинских наук, врач-иммунолог и аллерголог Олег Назар.

Врач объяснил, что контакт человека со стрекательными клетками (с помощью которых жалят медузы) может спровоцировать абсолютно различные реакции.

"При контакте с медузами возможно развитие или крапивницы, или контактного дерматита, или даже снижение артериального давления. Вплоть до развития токсических реакций – бывает и такое", – рассказал Назар.

"Угроза не на 100% смертельная, но она есть", – добавил он.

Новости
В Крыму показали тысячи мертвых медуз и опустевшие пляжи: фото

В частности, уточнил специалист, при контакте на уровне шеи или лица существует риск отека дыхательных путей.

"Поэтому, если вы видите, что медузы есть, то лучше вообще в воду не идти. А если человек склонен к аллергии и заранее не знает, произойдет ли контакт с жалящими существами – то надо заблаговременно принять таблетку любого антигистаминного препарата", – посоветовал аллерголог.

Новости
Украинцы запаниковали из-за нашествия медуз: ученые сказали, что происходит

Если медуза все-таки ужалила и вызвала сильную аллергию, то медик напомнил о стандартной помощи в такой ситуации: необходимо освободить дыхательные пути и ввести пострадавшему либо раствор адреналина, либо раствор дексаметазона.

Медузы-корнероты

Медузы-корнероты

unn.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля в Азовском море был зафиксирован массовый мор медуз-корнеротов, которые последнее время регулярно атаковали отдыхающих.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Темы
Здоровье Летний отдых Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Олег Назар
Теги
отдых Азовское море Черное море Советы врача аллергия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости